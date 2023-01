Miv rykker Restaurant Tabu til nordjysk badeby

Det er ikke noget som at være ved havet om sommeren, og derfor har ejeren af Restaurant Tabu i Aalborg, Michael Miv Pedersen, valgt at flytte medarbejdere og restauranten til Tranum Strand.

Han har netop erhvervet sig Strandhuset op mod sidste klitrække, hvor han sommeren igennem vil servere gourmet-mad til sommergæsterne og sikre, at der også er is at få, når solnedgangen skal opleves med noget koldt på læberne.

- Jeg har længe kigget efter et sted, som lå sådan lidt uden for alfarvej, hvor jeg kunne flytte restauranten ud, lidt lige som den københavnske michelinrestaurant Kadeau, der flytter til Bornholm om sommeren, siger Michael "Miv" Pedersen, der har trukket sin assisterende køkkenchef, David Haluska med ind i V-Hav som partner med en tredjedel.

- Han er udlært på Tabu og har længe været min højre hånd i køkkenet. Nu er han klar til at tage skridtet videre og prøve at stå på egne ben. Han kommer til at have en rigtig stor rolle i den nye restaurant, og skal være meget af det igennem, når nu jeg skal være far for anden gang, siger Michael Pedersen.

Restauranten kommer meget sigende til at hedde V-Hav og vil tilbyde både frokost- og aftenmenuer med et altoverskyggende fokus på fisk og grøntsager.

- Vi vil på daglig basis bruge de fisk, der bliver landet på stranden lige hvor, vi er. Vi bruger også grøntsager fra Pias Naturbruget Tranum. Det giver i min verden giver mening at være tæt på de ting, vi bruger i restauranten, siger Michael Pedersen, der glæder sig til at være så tæt på råvarerne, at han kan lave en ny menu dagligt, hvis der dukker noget spændende op.

Sådan kender gæsterne Strandhuset på Tranum Strand , som nu omdøbes til V-Hav. Foto: Matthew David Burnett

Synergi med Klitrosen

Han har sidste forår sammen med sin samarbejdspartner, Villy Jæger, erhvervet sig Strandhotellet Klitrosen i Slettestrand, som madmæssigt drives lidt lige som Glashuset i Lønstrup - men med den krølle, at der også er plads til mange overnattende gæster.

Så ved at kombinere besøg på Klitrosen med en tur på gourmet-restaurant i Tranum giver det endnu større muligheder for at give gæsterne en oplevelse.

- Så transporterer vi gæsterne til Tranum og hjem igen. Eller man kan vælge at gå turen, der langs vandet tager 45 minutter, siger Michael Pedersen.

- Og så er området ved Tranum helt uspoleret. Der er blot det gamle Strandhuset, resten er rå natur og sommerhuse. Det har sin helt egen charme, siger Michael Pedersen.

Brugerne af Tranum Strand har i årevis været vant til at købe is i det gamle Strandhuset, og det kommer de stadig til at kunne. V-Hav kommer til at lave sine helt egne is.

- I restauranten fokuserer vi på det salte køkken, så når gæsterne skal have dessert, så bliver det is. Vi har investeret i egen ismaskine til at lave vores egne is. Det bliver med lokal fløde, lokale bær og frugter, og der vil være 12-15 stykker at vælge imellem - og måske nogle limited editions, hvis der kommer nogle spændende råvarer ind.

V-Hav skal inden åbning have en større overhaling, så den fremstår klar til sommerens gæster både inde som ude. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

- I isbutikken vil der hver dag være åbent for alle fra klokken 11 om formiddagen til solnedgang - eller deromkring, siger Michael Pedersen, der bedyrer, at der også vil være flødeboller, vafler og guf.

Prisniveauet i restauranten vil for fem eller ti serveringer ligge på henholdsvis 395 kroner og 695 kroner, og så kan man købe drikkevaremenuer til.

Første åbningsdag for V-Hav bliver Sankt Hans Aften den 23. juni, og der vil være åbent frem til den 20. august.

I samme periode holder Restaurant Tabu ferielukket.

V-Hav kan allerede nu findes på Facebook.