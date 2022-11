Mod alle odds: Nu åbner Klaus en dagligvarebutik

V. THORUP: - Jeg er utrolig lettet, siger købmand Klaus Andersen, der tirsdag formiddag modtog beskeden om, at Klim Sparekasse vil stille med den økonomiske opbakning til at åbne en borgerdreven butik i V. Thorup.

Han har været igennem lidt af en følelsesmæssig rutsjebanetur de seneste uger. Efter planen skulle han have åbnet "Min Købmand" senest 1. november - en beslutning han havde sikret sig opbakning til ved hans pengeinstitut. Af samme grund havde Klaus Andersen derfor anskaffet sig det nødvendige personale til den nye butik og blandt andet ansat en medarbejder til butikken i Fjerritslev, så han kunne bruge sin tid i den nye butik i V. Thorup. Men projektet faldt til jorden, da Klaus Andersens pengeinstitut ikke ville stille med økonomisk opbakning.

- Sammen med en repræsentant fra Dagrofa var jeg i banken, hvor vi gennemgik budgetterne, og der var opbakning til projektet. Sidenhen fik jeg besked fra banken om, at jeg, på grund af stigende energipriser og inflation, burde udskyde på ubestemt tid, siger Klaus Andersen og understreger, at han altid har haft et godt samarbejde med sit pengeinstitut, som han har været kunde hos i 24 år.

Svært at vende tomlen ned

Nu er Klim Sparekasse kommet ham til undsætning og har besluttet at stille med den nødvendige finansiering for, at Klaus Andersen kan åbne "Min Købmand".

- Vi synes, at det er et godt og økonomisk bæredygtigt projekt, som er helt i tråd med det, Klim Sparekasse er sat i verden for: nemlig at arbejde for det, der er bedst for vores lokalområde og for de mennesker, der bor her. Vi skal ikke tjene penge til aktionærer men derimod understøtte lokalsamfundets udvikling, siger administrerende direktør Alex Andersen.

- Der er tale om en erfaren købmand med en veldrevet butik i Fjerritslev, og med mere end 200 lokale bidragsydere, opbakning fra Dagrofa og luft i budgettet, har vi meget svært ved at se noget negativt i det her, siger han.

Henrik Agesen kalder det en kæmpe milepæl, at der nu er sat dato på åbningen af "Min Købmand" i V. Thorup. Arkivfoto: Martin Damgård

Siden LokalBrugsen lukkede ultimo juni, har en arbejdsgruppe arbejdet ihærdigt på at sikre en dagligvarebutik i byen. Gruppen har formået at indsamle godt halvanden million kroner i tegnede anparter og støttebeløb, som kommer fra både fastboende, sommerhusejere, foreninger og virksomheder. Desuden har frivillige knoklet med at få lokalerne på hjørnet af Toftholmvej og Thistedvej gjort klar til genåbningen. Henrik Agesen, der er koordinator og medlem af arbejdsgruppen kalder det en kæmpe milepæl, at der nu atter kommer lys i vinduerne i den lokale dagligvarebutik.

- Det betyder alt for vores lokalsamfund, at vi nu er kommet et skridt videre. Det er en kæmpe lettelse for alle dem, der har støttet økonomisk og de frivillige der har gjort et stort stykke arbejde med at gøre butikken klar til åbning, siger han.

Ydermere har Dagrofa, der har erfaring med 97 borgerdrevne butikker, hele vejen igennem bakket op i form af inventar, delvis finansiering og hjælp til den nye købmand. Her har man fået besked om, at det nu er lykkedes at sikre en åbning af den nye butik og forude venter en række praktiske ting, før Klaus Andersen kan slå dørene op.

- Vi holder åbningsfest 10. december, og jeg kan godt garantere, at det bliver med en masse gode tilbud, lyder det fra en glad købmand.