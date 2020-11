Mogens Gade dagen derpå: - Vi må klare os selv, og det kommer vi til at gøre

JAMMERBUGT:Torsdag 5. oktober er en dag borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Chr. Gade (V), næppe glemmer lige foreløbig. En dag fyldt med utallige møder, interviews, nye restriktioner og ikke mindst ubesvarede spørgsmål, da kommunen sammen med seks andre blev lukket ned af regeringen.

- Det har været et meget dramatisk halvandet døgn, fortæller borgmesteren, da NORDJYSKE fanger ham på telefonen fredag eftermiddag.

- Det er som at få en mavepuster om onsdagen, da man vælger at aflive alle mink, og torsdag får vi så en uppercut. Så vi kan godt kan gå lidt groggy rundt.

Som borgmester i en af de syv nedlukkede kommuner, står han og borgerne over for det, han selv kalder en stor, stor opgave. Heriblandt hjemsendte medarbejdere, lukkede restauranter, lukket fritidsliv og ikke mindst en kraftig anbefaling om ikke at krydse kommunegrænsen.

- Vi skal nok komme gennem det her, og vi skal også nok komme op på hesten igen. Men det er klart, det er store udfordringer.

En torsdag udover det sædvanlige

Jammerbugt-borgmesteren fortæller, han i forvejen havde tænkt, der nok var en risiko for, kommunegrænserne lukkede. Men ligesom alle andre nordjyder var han stadig meget spændt på, hvilke restriktioner regeringen egentlig ville komme med på mødet klokken 9.

Mogens Chr. Gade husker mødet med ministrene som et møde i overskrifter, hvor der blev præsenteret en række restriktioner, uden at de nødvendigvis var endeligt fastlagte.

- Da vi sluttede mødet, sagde de, at der i øvrigt også kunne være noget andet. Så vi var mere eller mindre rundbarberet, kan man sige, i forhold til at vide, hvad der kom til at ske, og ikke kom til at ske.

Selvom mødet næsten havde rejst flere spørgsmål end svar, stod det klart, at der var en større nedlukning på vej, og Mogens Gade var kort efter mødet den første af borgmestrene til at bekræfte nedlukningen overfor NORDJYSKE.

- Vi var rigtig interessante i forhold til pressen, fortæller borgmesteren, der selv blev kontaktet af 15-20 journalister, der ville vide mere fra mødet.

De nye restriktioner betød møder i både krisestaben og direktionen, ligesom kommunaldirektørerne fik de endelige restriktioner at vide omkring klokken 17.

Opkald fra statsministeren

Inden mødet mellem myndighederne og kommunaldirektørerne havde statsminister Mette Frederiksen dog ringet til borgmestrene enkeltvis for at tale om den nedlukning, der ventede.

- Det, synes jeg faktisk, var en fin gestus. Det var faktisk en rigtig god markering af, hun også følte, det var noget ekstraordinært, vi skulle udsættes for, fortæller han og fortsætter:

- Hun sagde ikke bare ”hej og farvel”. Jeg synes, vi havde mulighed for at drøfte, hvad det var. Og jeg fik mulighed for at spille ind, hvad jeg tænkte om det.

For Mogens Chr. Gade var det især vigtigt at få en snak med statsministeren om konsekvenserne for de socialt udsatte borgere i kommunen, forklarer han.

- Jeg appellerede til, at man så vidt som muligt fortsatte de sociale aktiviteter. Vi ved, jo flere sociale aktiviteter vi lukker ned, jo mere går det ud over de svage borgere, der har brug for sociale relationer. For eksempel at man stadig har mulighed for på en eller anden måde at få besøg på plejehjemmet.

Flere spørgsmål end svar

Til trods for nye informationer om restriktioner, anbefalinger og påbud – så de lukkede kommunegrænser især rejst spørgsmål hos både borgerne og politikerne.

- Der er tonsvis af spørgsmål, som folk har skrevet til mig på Facebook og mail, fortæller borgmesteren.

- Det er et stort problem for mennesker at stå i den situation. Må børn med skilte forældre, der bor i hver deres kommune, have lov til at se begge forældre. Er det samfundsvigtigt? Spørger han og henviser til, der bør være et centralt sted, hvor borgerne i de syv kommuner kan få svar på deres spørgsmål, så det ikke skal være op til den enkelte kommune at vurdere, hvorvidt folks ærinde i nabokommunen er uopsætteligt.

- Jeg går ind for det kommunale selvstyre, men i den her situation har vi brug for en ensartethed, så borgeren i Frederikshavn og borgeren i Jammerbugt får det samme svar på det samme spørgsmål. Det jeg frygter mest af alt er, at kommunerne gør det forskelligt.

Netop det, at man lader borgerne vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at krydse kommunegrænsen, mener borgmesteren ikke er hensigtsmæssigt.

- Når det bare er en anbefaling, sætter man folk i et mærkeligt dilemma.

Gejst og vilje

Siden torsdag aften, hvor statsministeren endeligt bekræftede de nye restriktioner og anbefalinger, har kommunen haft travlt med at give besked til borgere, medarbejdere, daginstitutioner og skoler.

- Den store opgave nu er at kommunikere, kommunikere, kommunikere, fortæller borgmesteren.

Derudover har fredagen også været booket godt af møder med blandt andre erhvervsministeren, regionen, politiet og DGI Nordjylland. Nu håber Mogens Chr. Gade, og resten af borgerne, den nye mink-mutation kan bekæmpes hurtigt nok til, at restriktionerne ikke skal vare længere end det, der allerede er meldt ud.

- Der har været en tendens til, at de tidligere perioder med restriktioner blev forlænget, så vi håber de fire uger slår til.

Selvom det bliver en hård omgang, tror borgmesteren, at borgerne i Jammerbugt Kommune vil holde sig til anbefalingerne og sammen komme gennem de næste fire uger.

- Med den gejst og vilje, vi har vist indtil videre, skal vi nok komme op på hesten igen, og det bliver vi også nødt til. For der kommer ikke nogen og hjælper os. Vi må klare os selv, og det kommer vi til at gøre.