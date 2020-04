Mogens Gade: - Nordjylland og medierne har brug for hinanden for at sikre indsigt og udsyn

AABYBRO:- For Jammerbugt Kommune og Nordjylland er det vigtigt at have lokale og regionale medier, også fremover.

Det fortæller Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune, i en ny video, hvor han sammen med nogle af sine nordjyske kolleger taler om vigtigheden af lokale og regionale medier.

Du kan se videoen med Mogens Gade og nogle af hans borgmesterkolleger herunder.

I videoen taler borgmesteren blandt andet om mediernes arbejde med at orientere befolkningen om samfundet og samtidig være vagthund, når det gælder.

- Medierne giver so også et fælles fokus på Nordjylland og bidrager til, at vi i Nordjylland kan sætte en national dagsorden. Så Nordjyderne, kommunerne, Nordjylland og medierne har brug for hinanden for at sikre indsigt og udsyn.