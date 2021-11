Gade beholder borgmesterstol i Jammerbugt: Får S-støtte til en runde mere

JAMMERBUGT:Da de første tal rullede ind, efter valgstederne lukkede klokken 20, så det i en kort overgang ud som om, der blev rykket på venstre-borgmester Mogens Christen Gades flertal.

Men Jammerbugt Kommunes borgmesterkæde hænger med al sandsynlighed også om hans hals efter nytår.

Efter de sidste valgsteder er talt op, har Venstre 13 mandater.

Med 27 sæder i kommunalbestyrelsen giver det dog ikke suverænt flertal denne gang, og de er dermed afhængige af hjælp udefra.

Den leverer Dansk Folkeparti som altid gerne. De er dog gået tilbage fra to til et mandat, men det sikrer stadig flertal til de to partier, der også er i valgforbund sammen.

DFs spidskandidat Anne-Mette Ulstrup har modsat de fleste andre endnu ikke vist sit ansigt i kultur- og erhverscenteret i Aalbybro klokken 23 på valgaftenen.

Da Nordjyske fanger hende på telefon forklarer hun, at hun er blevet på valgstedet i Skovsgård for at tælle stemmerne op til regionsrådsvalget.

- Og så er jeg depri over, hvordan det så ud. Det har jo vippet frem og tilbage og set ud som om, vi slet ingen får ind, siger hun og er stadig i tvivl om hendes parti er ude eller inde.

- Alle stemmerne er talt op nu. I har et mandat.

- Pyh ha, sukker hun lettet.

- Men så bliver det spændende, hvem den ene bliver.

- Hvordan har du det lige nu?

- Det er noget pis. Men vælgerne har talt, så sådan skal det være. Hvor mange har Venstre inde?

- De har 13 mandater.

- Gudsketak og lov. Så har vi stadig flertallet, siger hun og afslører overfor Nordjyske, at hun under ingen omstændigheder peger på andre end Mogens Christen Gade.

Jens Ørtoft, der i dag har det andet DF-sæde, er dog knap så klar i spyttet som spidskandidaten, når det kommer til Gades borgmesterkæde.

- Det kommer an på... Vi er ikke til salg for enhver pris. Men holder de aftaler, vi har lavet inden valget stik, så peger vi på ham, siger han.

Det er klokken 23.17 på valgaftenen endnu ikke afgjort, hvem af de to, der får det ene DF-mandat, da de personlige stemmer ikke er talt op.

Diane Aarestrup, socialdemokratiets spidskandidat, har det meste aftenen gemt sig i forhandlingslokalet, hvor hun i flere runder har talt med Mogens Gade.

Det er der en helt særlig grund til, afslører hun nu for Nordjyske: Hun peger på ham som borgmester.

- Vi går efter mest mulig indflydelse og at få socialdemokratisk politik ind i alle udvalg. Det får vi på den her måde, siger hun.

- V har ikke suverænt flertal længere, hvorfor går I ikke efter et flertal udenom Venstre?

- Venstre og DF har flertal sammen. Det kan vi ikke tippe.

- Hvis det er Jens Ørtoft, der kommer ind for DF, ser det ikke ud til, at det er 100 % sikkert.

- Men så ville vi stadig være afhængige af Nye Borgerlige. Og også af Konservative, som ikke vil pege på os. Det er i øst og vest med os og dem, så det ville de jo aldrig love mig.

- Men hvorfor ikke vente på at finde ud af det, i stedet for at lave aftaler alene med Venstre?

- Hvis vi skal have mest mulig indflydelse, er det her måden. Man skal også tage imod dansen, når den er der, mener Diane.

- Går du så selv efter viceborgmesterposten?

- Nej, de titler betyder ikke så meget. Det vigtige for os er at få mest mulig indflydelse i alle udvalg.