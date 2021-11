Mogens trak Johnny i retten for injurier: Nu er de i byrådet sammen

JAMMERBUGT:For andre end de mest dedikerede politiske nørder kan Web-TV fra byrådssalen ofte være søvndyssende - og ikke kun fordi møderne i Jammerbugt Kommune ligger om aftenen.

Borgmester Mogens Christen Gade (V) svinger taktstokken, og de fleste - rød som blå - følger sådan nogenlunde rytmen.

Sådan plejer det som regel at være. Men når Johnny Solberg (K) træder ind i mødelokalet efter nytår, kommer det til at se anderledes ud, lover han.

- Min opgave bliver at stille spørgsmål ved alle de ting, der foregår i kommunalbestyrelsen og rapportere det ud til borgerne, siger han til Nordjyske.

Uenighed med borgmesteren har ellers kostet den åbenmundede vindmøllemodstander og nyvalgte konservative en injuriesag.

I januar fik Gade ved retten i Hjørring ret i sin påstand om krænkende opslag i en Facebookgruppe.

Her indgik Jammerbugt Kommune og Solberg, der som administrator af gruppen var slæbt i retten, et forlig, der indbærer, at Solberg skulle fjerne de opslag, der indgår i retssagen, fra Facebooksiden og desuden anerkende, at de var strafbare.

Om det er modstanden mod kæmpevindmøller, opmærksomheden i forbindelse med retssagen eller Solberg og Det Konservatives valgkamp generelt der har gjort udslaget, er svært at sige. Men resultatet er ikke til at tage fejl af.

Med 293 personlige stemmer fik han en snes flere krydser end partiets spidskandidat Jørgen Ravn og sikrede sig den ene af deres to nytilkæmpede pladser.

- Hvordan har du det nu med at skulle til jævnlige møder med Mogens?

- Nu skal jeg jo ikke til møder bare med Mogens - jeg skal til møder med kommunalbestyrelsen. Min opgave er ikke at sidde og sloges med Mogens.

- Du er ikke bange for endnu en sag, hvis debatten bliver ophedet?

- Overhovedet ikke. Hvorfor skulle jeg være det? Ytringsfriheden skal man aldrig være bange for at udnytte. Og bange for Mogens? Det er jeg slet ikke.