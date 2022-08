Mor frygter elendig tandpleje til sine og andre børn i kommunen

AABYBRO:Onsdag blev der afleveret 660 underskrifter på rådhuset i Aabybro. Det var dermed godt et døgn, før kommunalbestyrelsen i Jammerbugt mødes samme sted for at træffe en beslutning om, hvor en ny kommunal tandklinik skal ligge. Hvis ikke politikerne følger ønsket fra borgerne bag de 660 underskrifter om at placere klinikken i Aabybro, vil det være en katastrofe for børnene.

Det mener Maria Simoni, Aabybro, der er initiativtager til underskriftsindsamlingen. Det har hun gjort som bekymret borger i kommunen og mor til to.

Sagens kerne er den, at Jammerbugt Kommune har besluttet at samle tandplejen for børn og unge på én ny klinik mod i dag fire - hvoraf den ene er midlertidigt lukket. Det har længe været svært at rekruttere personale til de fire klinikker med lange ventetider til følge, og det håber man, at en ny klinik kan afhjælpe. Her vil tandlæger, tandplejere og klinikassistenter få bedre mulighed for faglig sparring, der vil være bedre fysiske rammer og udstyr, og så vil klinikken være mindre sårbar ved sygemeldinger og ferier. Lyder altså håbet.

Men hvor skal den nye klinik ligge?

Der tegner sig et politisk flertal for Brovst. Men det vil være en fejl, mener Maria Simoni. Kort fortalt handler det om afstanden til Aalborg og muligheden for at rekruttere personale i konkurrence mod andre klinikker. Selv bor Maria Simoni i Aabybro - men det har intet med sagen at gøre, forsikrer hun:

- Det er min opfattelse, at man vest for Aabybro tror, at det handler om skævvridning af kommunen og er en konkurrence om, hvem der fortjener at få en tandklinik. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at der er et gevaldigt problem med at tiltrække personale, og det har stået på i fem år. Skal man med bus fra Aalborg, er det bare ikke særligt attraktivt at skulle til Brovst. Et andet problem er, hvis personalet har små børn og skal nå at hente dem i daginstitution inden lukketid. Det tredje og værste er, at personalet selv siger, at hvis man vælger Brovst, vil der ske et stort frafald. Det har løbet stærkt i fem år og taget lørdage i brug. Der er stadig smil på læben, men de kan ikke mere nu. De er nedslidte. Hvis politikerne vælger en ny klinik Brovst, er det stik imod deres ønsker, og så flyder bægeret over, siger Maria Simoni.

Medarbejdernes ønske om at få en klinik i Aabybro bekræftes af en skrivelse fra dem til politikerne, og de advarer faktisk mod at placere klinikken andre steder i kommunen.

- Som mor til to bliver jeg bekymret, og det gør jeg også som borger i kommunen, når personalet selv råber vagt i gevær, siger Maria Simoni.

Hun håber, at mange borgere møder op til kommunalbestyrelsens møde og dermed viser, at de deler bekymringen.

- Jeg kunne have ønsket, at alle 660 bag underskrifterne også møder op. Men jeg håber i hvert fald, at det har gjort indtryk, siger Maria Simoni.