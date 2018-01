Motionsløb ramt af hærværk

JAMMERBUGT: Weekendens motionsløb, Sti 100 Trail Run 2018, som blev afviklet for tredje gang i Blokhus af PGU Outdoor Fitness og PGU Runners, blev skæmmet af hærværk.

Løbet er et rundeløb på 5,3 kilometer, og det kan løbes op til omgange, så det svarer til en halv maraton.

Fredag blev ruten afmærket af arrangørerne, som på tilbagevejen opdagede, at der allerede var vendt og flyttet skilte. Lørdag morgen var der igen kontrol af ruten og her blev det konstateret, at yderligere 10 skilte var blevet rettet på, og minestrimlerne var flyttet, så løberne ville løbe en helt forkert vej.

Tingene blev rettet, men allerede en time senere, hvor løbet var sat i gang med 250 løbere fra hele Jylland var der nogen igen, som havde ødelagt ruten. PGUs hjælpere fik rettet skaderne, men nogle af løberne kom uden for den planlagte rute.

- Vi har tilladelser fra både politi og fra skovmyndighederne, så det er utroligt ærgerligt, at der er nogle, som udøver hærværk mod sådan et populært løb, fortæller Peter Sigen fra PGU Runners.

- Vi skal nu have møde i foreningen og tale om hvad der skal gøres fremover, og vi skal selvfølgelig også vende det med politiet, siger han.

Udover hærværket forløb løbet fint, og alle 250 startnumre var solgt.