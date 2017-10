Mus fanget - Netto genåbnet

FJERRITSLEV: Netto i Fjerritslev genåbnet. Det skete klokken 13 torsdag eftermiddag.

- Vi fik onsdag ved middagstid fanget musen, som har holdt vores Nettobutik i Fjerritslev lukket siden i mandags, fortæller distriktschef i Netto Jesper Vestergaard Larsen.

- Der er formentlig tale om en såkaldt "strejfer", der er kommet ind via vores indgangsdør, lyder det fra distriktschefen.

Han oplyser, at Nettos skadedyrsfirma Mortalin har gennemgået hele butikken uden at finde det mindste spor efter andre skadedyr. Det arbejde er årsag til, at butikken først er åbnet torsdag, og det får ham til at tro på teorien om en strejfer.

- Det var dejligt, vi fik fanget musen, så vi igen kan servicere vore kunder, konstaterer Jesper Vestergaard Larsen.