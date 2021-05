Museum udstiller krigens papirteatre og fremtidens ølflaske

HUNE: Oprindeligt var det slet ikke tiltænkt som offentlige teatre. Papirteatre har derimod udviklet sig i borgerskabets dagligstuer, som legetøj for børn og fingerhåndværk for voksne. Det var først i 1980'erne at teatret vandt interesse blandt professionelle, men dets historie går 200 år tilbage.

På Museum for Papirkunst har man åbnet op for en udstilling om netop dette. Både med forestillinger, udstillinger, kunst og muligheden for, at besøgende kan nørkle med pap og papir. Kunstneren og kvinden bag museet, Karen Bit Vejle, er jublende glad for at kunne præsentere den nye udstilling.

- Under krigen blev papirteatre ekstremt populære. For det første kunne man jo ikke komme i det Kongelige Teater, for det andet havde mange ikke råd til noget, så derfor lavede Familiejournalen papirteatre, som man fik med når man købte magasinet. Så kunne man bygge de her papirteatre derhjemme, som er super smukke, siger Karen Bit Vejle.

Der er mulighed for at opleve 15 forskellige papirteatre på museet, men da scenen er lille og pladsen er trang, handler det om at være hurtig.

- Der kan kun være plads til ni personer, for det er jo bitte, lille teaterforestillinger, så man skal simpelthen være hurtig for at se det, siger Karen Bit Vejle.

Dukker og bygninger af papir blandet sammen med lys og skuespil giver det, som kunstneren Karen Bit Vejle kalder for en "kulturel dannelsesrejse".

Mange af Danmarks store kulturpersoner har lavet papirteatre, blandt andet Gitta Nørby og Hendes Majestæt, Dronning Margrethe. Udstillingen indeholder også syv af dronningens decoupage-scenografier.

”Ei blot til lyst”, står der på det gamle teater fra 1880, som du kan opleve i udstillingen. Pressefoto: Poul Nymark

Af andet papirkunst, du som besøgende kan opleve, er blandt andet udstillingen 'Design by paper'. Den kreation skal vise mulighederne for danskernes og verdens store papirforbrug.

- Danskernes affald består af 15 procent papir. Det betyder 430 tons papir hvert eneste år bliver smidt væk. Men hvis man recirkulerer det her papir, så kan det genbruges op til syv gange, og det skal vi blive bedre til at genanvende, siger Karen Bit Vejle.

Som besøgende kan du blandt andet se en genbrugsølflaske af papir fra Carlsberg, som firmaet har brugt fem år på at udvikle. Målet er, at om 2 år er flasken fuldstændig bæredygtig og kan smides i naturen. Der er også T-shirts og strømper lavet af papir, som kan vaskes, og urner og stole, som er fremstillet af genbrugspapir.

- Der er virkelig nogle mindblowing ting, som man kan se i vores udstilling, siger Karen Bit Vejle.

På åbningsdagen 13 maj er teaterforestillingerne gratis. Fremover vil de koste 20 kroner for børn og 40 kroner for voksne. Museum for Papirkunst har planlagt udstillinger tre år frem.