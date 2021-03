My gjorde uhyggeligt fund på stranden - otte dyr lå døde i sandet

BLOKHUS/SALTUM:Søndag formiddag kørte My og hendes kæreste langs stranden fra Blokhus og nordpå mod Saltum. Pludselig så hun noget ligge i sandet, som fangede hendes opmærksomhed.

- Jeg tænkte med det samme "åh nej, bare det ikke er et dyr", men det var det, siger My Behrendt til NORDJYSKE.

De stoppede bilen for at gå ud og se på marsvinet, som lå død på stranden viklet ind i fiskenet.

De kørte videre, men nåede ikke langt, før de spottede endnu et dyr og så endnu et. Før de kørte op fra standen ved Grønhøj havde de set ikke mindre en otte døde marsvin, og stemningen i bilen var trykket.

My stod hver gang ud for at fotografere det døde dyr.

Hver gang de kørte forbi et dødt marsvin, stod My ud og fotograferede det. Foto: My Behrendt

- Jeg tænkte, at det måtte være noget menneskeskabt, fordi der var så mange dyr, der bare lå der. Flere af dem var også viklet ind i fiskenet, siger hun.

- Jeg havde det rigtig dårligt, for jeg er en stor dyreven, og det er trist at se dyr så ilde stedt. For flere af dem har uden tvivl haft en langsom død, og man kunne se fiskenettet havde skåret sig dybt ind gennem deres kød.

Da parret var hjemme gik My på Facebook for at se, om der var andre, der havde opdaget de mange døde dyr. I Facebook-gruppen Blokhus-Hune Info lagde hun billederne op, hun havde taget, og der var hurtigt mange, der reagerede på det.

En anbefalede hende at kontakte Beredskabet for Havpattedyr på Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum, og det gjorde My.

Skal obduceres

Hos Beredskabet for Havpattedyr bekræfter Charlotte Bie Thøstesen, biolog og naturhistorisk museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, at de har modtaget anmeldelsen om de mange døde marsvin.

Hun har også set Mys billeder og har sendt dem videre til Naturstyrelsen, som vil samle de friske dyr ind til obduktion.

- De friske dyr skal obduceres, så vi kan holde øje med den generelle sundhedstilstand, siger hun til NORDJYSKE.

Hun forklarer, at selv om det kan virke voldsomt at finde otte dyr på en kort strækning på samme dag, så kan årsagerne være mange.

- Det kan ske alt afhængig af vind- og strømforhold. Der er i hvert fald én, der har fiskenet omkring sig, som kan være bifangst, men de andre ser ud til at være drevet i land på forskellige tidspunkter, siger hun.

Hun anbefaler, at man lader dyrene ligge, fordi der godt kan være sygdomme i dem, som kan sprede sig til mennesker, og hun understreger også, at man ikke skal lade sin hund snuse til kadaverne.

- Vi ved jo ikke, hvad de er døde af, og der kan være sygdomme, som kan smitte fra havdyr til mennesker, siger Charlotte Bie Thøstesen.