Mystik: Politiet undersøger hus i Bonderup

BONDERUP: Alarmcentralen modtog klokken 11.20 et opkald om en brand i et hus på Bonderup Vestergade sydøst for Fjerritslev.

– Ilden har ikke fået fat, men der er alligevel forhold, der gør, at vi finder det noget mistænkeligt, siger vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Politiet skal nu undersøge huset nærmere.

Falck i Nordjylland oplyser, at brandmændene på stedet havde fundet et brændende stearinlys.

Anmeldelsen om branden kom fra en person, som ikke bor på adressen.