Mystik om solouheld: To personer kørt på hospitalet

En bil kørte i grøften natten mellem fredag og lørdag klokken 03.02 på Sandmosevej ved Ryå nær Aabybro.

- Det var et solouheld, hvor bilen kørte af vejen og endte med at holde tværs over åen, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen til NORDJYSKE.

En person blev fastklemt og politiet sendte derfor både ambulancer og brandvæsen afsted til ulykkesstedet.

Da de nåede frem, var der to personer i bilen. De oplyste, at der også havde været en tredjemand og at det var ham, der kørte bilen, men at han var stukket af efter ulykken.

Politiets undersøgelser på stedet kunne ikke fastslå, om der havde været en tredje person i bilen.

Begge de tilstedeværende blev kørt på Aalborg Universitetshospital, hvor de udover at blive tilset efter færdselsuheldet også fik taget blodprøver.

Politiets efterforskning skal nu fastslå, hvem der kørte bilen og om der er tale om spirituskørsel.