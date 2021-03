Èn omkommet efter brand i lejlighed - to slap ud i live

Opdateret kl. 06.56

AABYBRO:En person er natten til onsdag omkommet efter en brand i en lejlighed i Østergade i Aabybro.

livløs person, som senere blev erklæret død. Kæresteparret kørt til Aalborg sygehus for behandling af brandskader. Der skal nu foretages afhøringer samt brandtekniske undersøgelser for at få klarlagt brandårsagen. De pårørende er endnu ikke underrettet #vagtchefen #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) March 31, 2021

Politi og beredskab blev alarmeret kl. 00.19. Brandfolk fra stationen i Aabybro rykkede ud, og på adressen fandt de en 37-årig mand og dennes kæreste, som havde reddet sig selv ud af lejligheden.

Foto: Jan Pedersen

De oplyste, at der stadig var en person i lejligheden. Røgdykkere blev sendt ind i lejligheden, hvor de fandt personen livløs. Den pågældende er senere erklæret død.

Kæresteparret blev kørt på sygehuset til behandling af brandskader. Her er de indlagt på intensivafdelingen, men dog ved bevidsthed. Manden har fået alvorlige forbrændinger på arme og i ansigtet, mens kvinden har fået mindre skader. Begge er desuden under observation for røgforgiftning.

Det oplyser Torben Larsen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Han oplyser også, at der endnu ikke fundet en forklaring på branden.

- Vores brandefterforskere og brandteknikere er i gang, og der er retsmedicinere på stedet nu for at foretage et retsligt ligsyn af afdøde på stedet, siger vagtchefen.

Ifølge Torben Larsen er man fortsat usikre på identiteten på den afdøde, og derfor er pårørende endnu ikke blevet underrettet.

Nordjyllands Politi er i øjeblikket også til stede på Aalborg Universitetshospital, hvor kæresteparret fra lejligheden fortsat er under behandling.

- Dem skal vi selvfølgelig snakke med så snart, de er færdige med deres behandlinger, siger Torben Larsen.

Kort før kl. 7 onsdag morgen har Nordjyllands Beredskab oplyst på Twitter, at brandfolk er færdige på stedet og er retuneret til stationen i Aabybro.

Åbybro er nu færdige på stedet og på vej hjem — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) March 31, 2021

Opdateres