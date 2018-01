Naboer slog alarm: Stuehus er brændt

FJERRITSLEV: En landejendom på Thorupholmevej vest for Fjerritslev blev tidlig onsdag morgen ramt af kraftig brand.

Alarmen lød kort før kl. 06, og en række slukningskøretøjer blev sendt til landejendommen.

Ilden fik fat i stuehuset, og branden var så voldsom, at flammerne brød gennem taget. Stuehuset er udbrændt.

- Da vi kom frem til stedet var ilden gået igennem taget, og det brændte ud af vinduerne i den ene ende af bygningen, fortæller indsatsleder Niels Nygaard fra Nordjyllands Beredskab.

Der var ingen mennesker i fare ved branden.

Gårdbrand nær Fjerritslev onsdag morgen. Foto: Lars Pauli

Husets ejer var på arbejde, så det var naboer som slog alarm til politiet, oplyser indsatsleder Niels Nygaard fra Nordjyllands Beredskab.

Ejeren skyndte sig hjem. Han har mistet alt i branden. Han har kun det tøj, som han står i.

- Det var en voldsom brand, og det var svært at slukke, fordi det er stålpladetag med tagpap under. Vores primære indsats har været at sikre, at resten af bygningerne rundt omkring stuehuset ikke blev antændt, siger Niels Nygaard.

Onsdag ved 9-tiden manglede brandfolkene kun noget efterslukning.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi, Henrik Beck, oplyser, at man har en mistanke om, at det er en vaskemaskine eller en tørretumbler, der er årsag til branden.

