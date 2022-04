Naboklager afvist: Kæmpevindmøller kan være rejst næste år

BROVST:I snart seks år har en gruppe borgere kæmpet for at undgå at få 11 store vindmøller som naboer i området ved Nørre Økse Sø i Jammerbugt Kommune. Onsdag var der dog nedslående nyt for dem: en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser indsigelserne mod vindmølleparken og en tilsvarende afgørelse fra Planklagenævnet ventes at være lige på trapperne.

- Vi er selvfølgelig meget skuffede. Nu har sagen varet i næsten seks år, og vi havde da en forventning om, at når der gik så lang tid, så var det fordi, der var noget i sagen, fortæller Johnny Solberg, der gennem alle årene har stået i front for de lokale vindmøllemodstandere.

- Om det hænger sammen med regeringens udspil om, at vi skal have fire gange så meget strøm fra landvindmøller ved jeg ikke. Men det er i hvert fald sådan det er, og det må vi forholde os til, konstaterer Johnny Solberg, der nu skal have nærlæst den 71 sider lange afgørelse, før der bliver taget beslutning om, hvad næste træk skal være - for der bliver et næste træk, fastslår han.

- Nu skal vi lige regrupperes og få tænkt lidt over tingene, og så må vi videre. Vi giver ikke op, lyder det.

Vindmøllepark kan være klar næste år

Mens ærgrelsen er stor i nabolaget ved Nørre Økse Sø, er glæden stor hos Eurowind Energy, der tidligere på året overtog projektet fra Vattenfall.

Her håber man hurtigst muligt at få sat gang i byggeriet af 11 Vestas-vindmøller med vingefang på 126 meter.

- Vi er glade for afgørelsen fra Nævnenes Hus. Den planlagte vindpark ved Nr. Økse Sø er et godt projekt, hvor vi relativt hurtigt kan hjælpe Danmark med mere grøn strøm. Efter en lang ventetid er det positivt med en afklaring for naboer, lodsejere og investorer, siger Jesper Houe, chef for projektudvikling i Danmark hos Eurowind Energy.

- Vi skal nu i dialog med netselskabet og bestille møllerne hos Vestas. Afhængig af timingen af det politiske arbejde med producentbetaling for nettilslutning, kan vi bidrage med grøn strøm til flere end 31.000 husstande allerede til næste år, fortsætter han.