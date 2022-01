Narkobilister stak af fra patrulje: Politihund snusede dem op

AGGERSUND:Politiets våde snude slog til natten til tirsdag, da en vaks politihund fik opsnuset to narkopåvirkede unge mænd, der forsøgte at stikke af fra en politipatrulje.

Det fremgår af døgnrapporten for Nordjyllands Politi.

Klokken 00.29 bemærkede en patrulje fra Nordjyllands politi et køretøj, der kørte lettere usikkert ad Fjerritslevvej nær Aggersund.

Patruljen og de to unge mænd i varebilen var dog ikke helt enige om, at de to ungersvende i bilen skulle standse deres køretøj.

Det medførte en kort biljagt, hvor det endte med, at de to mænd stak af fra deres bil på Brogade i Aggersund og løb fra stedet.

Heldigvis havde patruljen en politihund med i bilen, og med dens næse som et vigtigt redskab snusede hunden sig frem til to unge mænd.

De var begge påvirkede af narko, så der blev udtaget en blodprøve på dem begge.

Betjentene sikrede desuden spor fra køretøjet, der viste sig at være stjålet. Køretøjet blev taget med på politigården, hvor det forhåbentlig vil lykkes at finde den rette ejer.

De to mænd blev naturligvis anholdt og kan nu - efter en overnatning i politiets varetægt - se frem til et retsligt efterspil.