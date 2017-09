Naturområder sættes til salg: se hvilke her

NORDJYLLAND: Kunne du tænke dig at eje et naturskønt område ved en sø, langs en å eller bare et vådområde med et rigt naturliv? Så er muligheden der nu, eller den kan i hvert fald komme.

De seneste år har Landbrugsstyrelsen opkøbt lavtliggende landbrugsjord fra lodsejere over hele Danmark.

Jorden er siden blevet omdannet til våde enge og søer i såkaldte vådområde- og lavbundsprojekter.

Nu er de første af de naturskønne områder klar til at blive sat til salg af Landbrugsstyrelsen, og både landmænd og private har mulighed for at købe.

I alt bliver 1200 hektar jord sat til salg i Jylland - heraf ligger størstedelen i Nordjylland - nemlig i alt knap 725 hektar.

- Vi har gennem en årrække arbejdet på at omlægge lavtliggende landbrugsjord til vådområder til gavn for miljø og klima. Nu åbner vi dørene for interesserede købere, der ønsker at eje og bruge arealerne, siger Palle Graversgaard, enhedschef i Landbrugsstyrelsen i Tønder.

Her er de nordjyske områder

Vådområde- og lavbundsprojekterne mindsker kvælstof- og fosforudledningen fra landbruget på naturlig vis og bidrager til, at Danmark lever op til sine EU-forpligtelser på miljø- og klimaområdet.

I løbet af efteråret 2017 forventer Landbrugsstyrelsen at udbyde de i alt ca. 1.200 hektar til salg, og i første kvartal 2018 kommer yderligere ca. 200 hektar til salg.

Der er tale om cirka 25 vådområdeprojekter i hele Jylland.

I Nordjylland udbydes følgende arealer til salg:

225 hektar langs Korup Å ved Hadsund i Mariagerfjord Kommune

215 hektar ved Lille Å i den sydlige del af Vesthimmerlands Kommune

95 hektar ved Hundsø på Mors

53 hektar ved Biskæret på Mors

48 hektar ved Torsted Sø i Rebild Kommune

Tre gange 18 hektar ved Binderup Å i ligeledes i Rebild Kommune

29 hektar ved Haverslev Mølle syd for Fjerritslev

2,4 hektar ved Vøvel Bæk nær Halkær i Aalborg Kommune

Du kan se de præcise arealer, der er udbudt til salg på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her

Flere områder til salg

- I de kommende år vil vi løbende udbyde endnu flere vådområder til salg, oplyser Palle Graversgaard.

Der er en række betingelser og restriktioner knyttet til købet af vådområder. Restriktionerne betyder blandt andet, at man skal opretholde arealerne som vådområde, og at man hverken må sprøjte, gøde eller omlægge arealerne. Dyr må gerne afgræsse, og der må også slås græs til hø. Der er heller ingen restriktioner om jagt eller fiskeri. Men restriktionerne er varige.

Interesserede kan læse nærmere om, hvordan man køber arealerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk.