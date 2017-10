Nettobutik lukket - personale så mus

FJERRITSLEV: "Butikken er midlertidig lukket. Vi henviser vore kunder til nærmeste Netto butik i Løgstør".

Sådan står der på et opslag på indgangsdøren til Nettos dagligvarebutik på Søndergade i Fjerritslev.

Opslaget har hængt der siden mandag, hvor butikken blev lukket, efter at der var spottet en mus i butikken.

- Vores personale så en mus i butikken i mandags, og siden har vi været på jagt efter musen. Havde det bare været et større dyr, så havde det nok været lettere at fange. Sådan en lille mus er ikke let at lokke frem, forklarer distriktschef Jesper Vestergaard Larsen, Netto.

Personalet får hjælp i musejagten af skadedyrsfirmaet Mortalin.

Så snart det er lykkedes at fange musen, og Fødevarestyrelsens regler for bekæmpelse af skadedyr er efterlevet, åbner butikken igen, forsikrer distriktschefen.