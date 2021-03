Hyggetur endte med barnegråd: Mor giver hundeejere en opsang

AABYBRO: Nicole Kristine Jørgensen går tit tur på det grønne areal mellem Postvænget og Viaduktvej i Aabybro.

Hun er dagplejemor og har ofte børnene og en stor barnevogn med. Hun har efterhånden vænnet sig til at køre slalom mellem hundelortene, som hundeejere ikke orker at samle op.

Det sker dog, at hun ikke får manøvreret den store barnevogn sikkert igennem og så må hun ned på knæ og tørre hundelort af hjulet, inden vognen kan komme ind i skuret.

Irriterende - men langt fra lige så ulækkert, som det der skete, da hun i fredags var ude at gå tur med sine to døtre og familiens hund.

En lang tur hjem

Hendes mindste datter på halvandet er en smule usikker på benene, og Nicole holder normalt et skarpt øje med, hvor datteren går, fordi hun har det med at vælte. Men i et kort øjeblik, hvor Nicole havde fokus på storesøsteren, gik det galt.

På det grønne areal gled den mindste i en hundelort. Faldt forover og plantede herefter begge hænder i en anden.

- Jeg havde ikke nogen vådservietter med, så jeg måtte tage, hvad jeg kunne finde af blade og pinde, for at få lorten af hendes hænder, siger Nicole Kristine Jørgensen til NORDJYSKE.

Hendes datter skreg, så Nicole tog hende op og det gjorde situationen endnu mere ulækker. For lorten, der før var på datterens hænder og sko, ramte nu også Nicoles jakke.

- Det havde regnet, så det var noget splat. Det var simpelthen bare træls, siger hun.

Familien bor kun nogle få hundrede meter fra parken, men turen hjem føltes lang. Da de var hjemme var Nicole så irriteret, at hun sendte en opsang til hundeejerne, der ikke får samlet op, når de lufter deres dyr.

- Jeg laver normalt ikke sådan nogle opslag, men jeg blev bare så provokeret og syntes virkelig, at det var noget svineri, siger hun.

Screendump / Facebook

Det er ulovligt

Det er ikke bare irriterende, når hundeejere ikke fjerner dine hunds efterladenskaber - det er også ulovligt.

Og man risikerer mere end vrede blikke fra naboerne, hvis man lader sin hund besørge på vejen eller i en park uden at samle efterladenskaberne op.

Ifølge Videnscentret Bolius overtræder du nemlig Vejlovens §70, fordi du efterlader affald, der er til ulempe for færdslen. Det betyder, at politiet eller vejmyndigheden kan vælge at fjerne det efterladte for din regning.

Politiet kan også vælge, at rejse en sigtelse med henvisning til færdselsloven.

Hos Nordjyllands Politi er de dog ikke bekendte med, at det er sket hverken i 2020 eller 2021. Efter at have foretaget en manuel søgning i deres system, skriver de til NORDJYSKE, at de ikke har registreret nogen sager om manglende opsamling af hundes efterladenskaber.

Stram op

Nicole håber, at hun ved at fortælle sin historie kan få de lokale hundeejere til at stramme op og samle op efter sig.

Det er ikke alle hundeejere hun er trætte af, understreger hun, men kun dem, der glemmer at samle op.

- Der er heldigvis mange hundeejere som er gode til det, men der er også nogen, som er ligeglade, og det er altså synd, at det skal gå ud over små børn. Det er noget svineri, siger Nicole Kristine Jørgensen.