Ninette og Niels blæste inde på sejlerferien - så viste Gjøl sig fra den gode side

GJØL:Hvor ofte har Facebook ikke fået verbale tæsk for at være et sted, hvor folk hælder deres galde ud, når de ikke kender andre steder at komme af med deres indebrændte kommentarer om dette og hint?

Verdens største sociale medie kan imidlertid også være nøglen til at få hurtig hjælp, når det er nødvendigt, og det fik ægteparret Ninette Birck og Niels Retbøll at mærke i weekenden, hvor et opslag i Facebook-gruppen "GJØL - en by med liv" hurtigt fik respons

Parret sejlede i sidste uge fra hovedstaden til Anholt i deres sejlbåd, og herfra gik turen fredag videre til Hals, hvor de overnattede.

Lørdag var planen at sejle gennem Limfjorden til Sundsøre, hvor skal holde ferie med Ninette Bircks forældre, som traditionen tro samler deres tre børn med ægtefæller samt seks børnebørn i uge 29 - denne gang i Thorum Præstegård.

Efter en lang sejlads for motor i strid modvind hele vejen gennem Langerak, forbi Aalborg, Egholm og Fruensholm måtte parret lørdag eftermiddag erkende, at det var umuligt at nå Sundsøre den dag.

Og hvad værre var; vejrudsigten viste endnu mere modvind søndag, så kendsgerningen var, at parret var blæst inde i Gjøl - (sø)milevidt fra familieferien i Salling.

Allerede lørdag mærkede parret dog, at de var strandet i et venligsindet og hjælpsomt område, for på den lokale kro sørgede personalet for, at de kunne supplere lidt godt til ganen med en computer, hvorfra de kunne følge enkeltstarten i Tour de France.

På Gjøl Kro fik Ninette Birck og hendes mand det første eksempel på den lokale hjælpsomhed, da de fik personalets hjælp til at kunne se enkeltstarten fra Tour de France. Foto: Ninette Birck

Opmuntret af dén oplevelse og udhvilet efter en god nats søvn på deres båd handlede det søndag om løse opgaven med at komme videre til Salling og starten på familieferien.

Derfor meldte Ninette Birck sig ind i Facebook-gruppen "GJØL - en by med liv" og straks rakte hånden ud og bad i et opslag om hjælp til at finde en lejebil.

Der gik ikke lang tid, før hendes bøn blev hørt. Flere pegede i retning af folk, der lejer biler ud, mens andre kvit og frit tilbød, at de kunne låne deres bil.

- En skrev "jeg har en bil. Jeg bruger den ikke. Den er ikke støvsuget eller vasket, og det behøver den heller ikke være, når den kommer tilbage, fortæller en overvældet Ninette Birck.

Allerede søndag ved 12.30 tiden var hun og ægtemanden Niels i lånt bil på vej til Salling for at møde resten af familien.

- Vi skulle ikke betale noget for at låne bilen ud over selv at betale brændstof. Men vi insisterede på at betale lidt for at låne den, fortæller Ninette Birck, som ikke kan skjule sin overraskelse, hvor hurtigt det gik at løse en akut opstået situation ved hjælp af Facebook.

- Det havde nok ikke fungeret, hvis vi bare var gået gennem byen og spurgt folk i Gjøl, om vi måtte låne deres bil. Jeg tænker, at det er mere tillidsskabende at gøre det via Facebook. Her har folk jo en mulighed for lige at se, hvad man er for en, før de svarer, funderer hun.

Nu har hun og Niels Retbøll for en stund lagt Gjøl bag sig. Mandag kommer de tilbage. Lånebilen skal afleveres til rette ejermand, og så melder vejrudsigten også om mere sejlervenligt vejr med en langt blidere vestenvind end søndagens 14-16 sekundmeter.

Ninette Birck om bord på ægteparrets sejlbåd. Mandag genoptager parret sejladsen fra Gjøl, når vindhastigheden er nede på knap så voldsomt et niveau som søndag. Foto: Niels Retbøll

Og når de engang skal ud af Limfjorden igen og videre mod hjemhavnen på Sjælland, skulle det være mærkeligt, om der er modvind igen. Det blæser trods alt oftest hårdest fra vest på disse kanter.

Og ellers ved de nu, at folk på Gjøl står klar med en livline.