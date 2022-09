Nødråb: De stigende elpriser risikerer at tvinge butik til lukning

BIRKELSE:De røde advarselslamper blinker hos Dagli'Brugsen i Birkelse. El-prisernes himmelflugt og kundernes ændrede købeadfærd presser den lille lokale butik.

- Det er en bekymrende situation, og selv om jeg nødigt til sige det, kan det på sigt tvinge os til en lukning. Vi holder ikke til den her situation i to år, siger næstformand i bestyrelsen bag Dagli'Brugsen i Birkelse, Anders Kaa.

Uddeler Johnny Nielsen slukkede for strømmen mandag klokken 12 - i baggrunden ser næstformand i bestyrelsen, Anders Kaa, til.

For at gøre opmærksom på den situation, butikken befinder sig i, slukkede uddeler Johnny Nielsen mandag kortvarigt for strømmen.

- Vi håber, at vi kan råbe landspolitikerne op, for det er en uholdbar situation - ikke blot for os men for mange butikker af vores størrelse, der uundgåeligt kommer i klemme, siger Anders Kaa.

Situationen er bekymrende, siger næstformand Anders Kaa.

Det er ikke den eneste gang, at butikken har været truet af lukning. Efter fem år med underskud blinkede de røde lamper, og butikken var derfor truet af lukning. Den dystre situation blev afværget, og sidste år lykkedes det tilmed at lave et overskud på omkring 100.000 kroner.

- Indtil dags dato har vi brugt 90.000 kroner mere end budgetteret til el, og det er en væsentlig overskridelse for vores butik, som ikke har en stor pengetank at trække på. Vi er ejet af medlemmerne, siger Anders Kaa.

Brugsen har allerede taget adskillige forholdsregler for at begrænse udgiften til el. Blandt andet er der opsat timere på anlæg, så eksempelvis kølere ikke står og brænder unødvendig el af.

Det var ikke muligt at slukke for strømmen på fryserne, som udsendte et svagt lys. Alligevel måtte Anne Marie Larsen have mobiltelefonen i brug, da hun sammen med børn fra børnehaven var på indkøb.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan for at spare på el-forbruget. Vi har tilmed fjernet et køleskab, som stod ved indgangen, for at spare penge. Salget af produkter herfra kunne langt fra opveje udgiften til el, hvor vi i perioder er helt oppe på at betale 9 kroner pr. kWh, siger Anders Kaa, og tilføjer, at det ikke blot er de stigende el-udgifter, der presser butikken på dens eksistensgrundlag.

- Vi har fortsat en fornuftig opbakning fra kunderne, men vi kan godt mærke, at de er pressede i deres økonomi og benytter sig i langt højere grad af discountbutikker.

Mandag måtte kunderne undvære strømmen i fem minutter, og Anders Kaa håber ikke, at det bliver nødvendigt at slukke permanent for strømmen.

- Vi brænder alle i bestyrelsen for, at vi har vores dagligvarebutik, som har stor betydning for huspriserne og for vores lokalområde, siger Anders Kaa.