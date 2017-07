Nordic Medicare-strid: Får fast beløb pr. patient

NORDJYLLAND: Når en nordjyde, der har "sin egen" praktiserende læge, kontakter lægen, udløser hver ydelse et honorar fra det offentlige oveni det faste årlige beløb på 400 kr., som lægen uanset hvad får pr. patient.

Sådan er det ikke på det omstridte firma Nordic Medicares klinikker i Pandrup og Thisted: Her betaler regionen årligt et fast - og højere - beløb pr. patient, der er tilmeldt klinikken.

Derimod udløser det ikke ekstrabetaling, hver gang en fast patient bruger klinikken, fremgår det af kontrakten med Region Nordjylland.

Kjeld Møller Pedersen, professor ved SDU og ekspert i sundhedsøkonomi, siger, at regionen måske kan have den interesse i en sådan honorering, at man undgår ubehagelige overraskelser på budgettet, fordi man med sikkerhed ved, hvad udgiften bliver. Erfaringen viser dog, at systemet let kan påvirke lægernes handlemåde.

- Hvis jeg som læge får et fast beløb og kun dét, har jeg ikke det samme incitament til at gøre mest muligt for mine patienter, siger han til NORDJYSKE.

En væsentlig del af de klager, Region Nordjylland har modtaget om Nordic Medicare, går netop på, at det er svært at komme igennem til klinikken og få en tid.

