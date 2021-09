Nordjyde har vundet en million: - Konen blev da lidt rystet

JAMMERBUGT:En mand fra Jammerbugt Kommune kunne i weekenden præsentere konen for en lottokupon med 60 kroner i gevinst.

- Der er alt for få nuller på den kupon, udbrød konen.

- Hvor mange nuller skal du bruge?, spurgte manden dernæst. Og så præsenterede han konen for beviset på, at han havde vundet en million kroner i dét, Danske Spil kalder millionærgaranti. Her trækkes der lod om en million kroner blandt alle lottokuponer.

Sådan fortæller Danske Spil, der har talt med den heldige vinder. Han vil gerne være anonym men bor altså i Jammerbugt Kommune og er i 60'erne.

Og hvordan reagerede konen så?

- Hun blev da lidt rystet men tog det faktisk ganske roligt. Med stovt nordjysk ro, fortæller vinderen til Danske Spil.

Gevinsten blev fejret med en rød bøf og en flaske rødvin men dog ikke champagne hele natten:

- Vi har jo stadig en hverdag, lyder det fra vinderen.

Det bliver til gengæld en hverdag med færre økonomiske bekymringer:

- Vi kommer til at bruge nogle af pengene på at betale af på vores lån, og nu behøver vi ikke længere tænke på at lægge lånet om. Men vi kommer ikke til at bruge løs af pengene. Vi har, hvad vi skal bruge i dagligdagen, og vi har også rejst rigtig meget. Vi mangler ikke noget, siger den heldige vinder.

Millionærparret har endnu ikke fortalt den glade nyhed til børnene, selv om de også kommer til at få glæde af pengene.

- Vi er ved at undersøge, hvordan vi bedst muligt giver nogle af pengene videre. Når vi har fundet ud af det, fortæller vi om gevinsten til vores børn. Og så skal vi tale med dem om, hvordan vi også kan give nogle af pengene til vores børnebørn, siger vinderen, der glæder sig over at kunne hjælpe børn og børnebørn på den måde.