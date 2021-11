Nordjyder måtte ikke forlade fly af frygt for coronasmitte

ARENTSMINDE:En ellers vellykket ferie i Sydafrika udviklede sig kaotisk for parret Morten og Marianne Christensen fra Arentsminde, da de skulle hjem.

De var med på et af de to KLM-passagerfly fra Sydafrika, som fredag landede i Schiphol-lufthavnen i Amsterdam i Holland, og hvor alle passagerer blev isoleret af frygt for, at de medbragte den nye coronavariant Omikron.

Den nye coronavariant blev for nylig opdaget i Sydafrika, men har allerede nu bredt sig til flere europæiske lande, heriblandt Storbritannien og Italien.

Og myndighedernes reaktion på den smitteudvikling fik Marianne og Morten i dén grad at mærke, da de landede i Amsterdam.

- Vi fik at vide af piloten, at vi ikke måtte forlade flyet, fortæller Marianne.

Det var kun starten på et døgnlangt kaos, hvor de ikke fik mad og heller ikke meget at drikke i mange, mange timer.

Fem-seks timer efter landingen fik de endelig lov til at gå ind i et isoleret område i lufthavnen, hvor de skulle PCR-testes for at se, om de var smittet.

- Så gik er yderligere fem-seks timer, inden vi fik mad, fortæller Marianne.

De hollandske myndigheder har oplyst, at der blandt de 600 passagerer på de to KLM-fly fra Sydafrika blev fundet 61 coronasmittede.

Hverken Marianne eller Morten var smittet.

De passagerer, som blev testet positive for smitte, fik dog lov til at gå rundt blandt de usmittede, og det undrer parret fra Arentsminde.

Og bøvlet i lufthavnen i Amsterdam bare fortsatte og fortsatte.

- Alle var trætte. Det var meget kaotisk, fortæller Marianne Christensen.

Hun så folk, der lå på kolde gulve i lufthavnen for at hvile sig, også med små børn. Først senere blev de tilbudt mulighed for at ligge på feltmadrasser i en gate.

Passagerne fik ikke ordentlig information og hjælp, mener det nordjyske par, som først lørdag eftermiddag kom med på et KLM-fly til Aalborg. Og først lørdag aften nåede de så endelig hjem til Arentsminde mellem Brovst og Aabybro.

- Vi skal have taget en ny PCR-test søndag, og vi går i selvisolation, fortæller Marianne Christensen lørdag aften.

Parret vil overveje, om de skal søge om kompensation for alle strabadserne og den manglende hjælp. Men trods den trælse hjemrejse har de ikke fortrudt rejsen til Sydafrika.

- Det var en god ferietur, indtil hjemrejsen, siger Marianne Christensen.

