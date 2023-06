Nordjyllands største attraktion får miljømærke

FÅRUP:Fårup Sommerland har gennem en årrække arbejdet målrettet med initiativer, der skal reducere forlystelsesparkens aftryk på klimaet og bidrage til parkens samlede bæredygtighed. På baggrund af det har de nu modtaget den nye Green Attraction-certificering, som en af de første i Danmark.

- Vi har længe haft et fokus på at reducere vores energiforbrug og miljøbelastning i de dele af parken, hvor det kan lade sig gøre, så vi som forlystelsespark er med på den grønne omstilling. For os handler det ikke alene om at have de mest spektakulære forlystelser eller højeste besøgstal, men også om at skabe en forlystelsespark, der udviser ansvarlighed i forhold til omgivelserne, vores medarbejdere og alle parkens gæster. Derfor betragter vi også denne certificering som en milepæl for den rejse vi er på, siger Niels Jørgen Jensen, adm. direktør i Fårup Sommerland.

Miljømærket Green Attraction er skabt i et samarbejde mellem brancheforeninger og HORESTA og har til formål at gøre det nemmere for gæster at vælge de bæredygtige attraktioner til og samtidig udfordre og understøtte branchen til at have fokus på den bæredygtige omstilling.

I Fårup Sommerland har omstillingen blandt andet betydet, at en større del af den mad, der serveres i parken, er økologisk eller lokal, at forbrug af varme, vand og el løbende overvåges og optimeres, at der eksperimenteres med affaldssortering for gæsterne samt at der i parken og ved Hotel Fårup er opsat ladere til elbiler.

- Certificeringen er et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at blive en mere grøn forlystelsespark, men rejsen er lang, så der er stadig mange områder, hvor vi kan og skal forbedre os. Vi lever af at give vores gæster oplevelser fra øverste hylde både med forlystelser, mad og events. Derfor er det også en konstant opgave at tænke bæredygtige tiltag, der understøtter den gode oplevelse blandt gæsterne og samtidig gør det muligt at drive en forlystelsespark i europæisk topklasse, siger Niels Jørgen Jensen.

Fårup er – efter Tivoli – den blot anden forlystelsespark, der optages som Green Attraction i Danmark.