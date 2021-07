Nordjysk borgmester er stolt: Turister elsker hans kommune

JAMMERBUGT:Sol, sommer, varme og blå himmel. Tilsat nogle af Danmarks bedste badestrande og så lige en verdensomspændende pandemi, der tvinger danskerne til at kigge efter feriemål indenfor landets egne grænser.

Det er nogle af de vigtigste ingredienser i den turistcocktail, der placerer Jammerbugt Kommune som turisternes nordjyske favoritdestination - og gør kommunen til landets tredjemest populære sted at feriere.

Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

Ifølge Dansk Erhverv viser tal fra Danmarks Statistik, at Jammerbugt Kommune i sommermånederne juli og august 2020 oplevede en fremgang i antallet af overnatninger på hele 47 procent i forhold til samme periode året før.

- Det er en flot placering som vi i Jammerbugt Kommune har fået. Den kan vi være stolte af. Det er jo dejligt, at turisterne gerne vil besøge os i Jammerbugt, og det viser tydeligt, at det går rigtig godt med det vigtige erhverv, som turisme er for vores kommune – på trods af et usædvanligt år med coronapandemien, siger borgmester Mogens Christen Gade (V) i pressemeddelelsen.

Det er ikke kun Jammerbugt Kommune, der lægger sig helt i top, når danskerne udser sig feriemål på hjemlige breddegrader.

Også Frederikshavn Kommune - givet i kraft af trækplastret Skagen - oplevede en markant fremgang i antallet af overnatninger i juli-august 2020 i forhold til 2019 med 576.893 overnatninger - svarende til en fremgang på 52 procent.

Ruth's Hotel i Skagen - og en bil i den dyre ende. Alt sammen kendetegn på sommer i Skagen, og det er rigtigt mange vilde med, viser tal fra Danmarks Statistik. Foto: Torben Hansen

Antallet af overnatninger gjorde Frederikshavn Kommune til den næstmest populære nordjyske feriedestination i sommeren 2020 - og den fjerdemest populære på landsplan.

Populære danske feriekommuner Top 5 i juli-august 2020 Bornholm 693.135 (+33 procent) Varde 648.928 (+76 procent) Jammerbugt 600.812 (+47 procent) Frederikshavn 576.893 (+52 procent) København 517.224 (-18 procent) VIS MERE

Stigning i antallet af overnatninger

Samlet set var der 9,4 millioner overnatninger på de danske overnatningssteder i juli og august 2019, og i 2020 steg det til 12,9 millioner. De officielle overnatningstal dækker overnatninger på hotel, feriecenter, camping, lejet feriehus, vandrerhjem og i lystbådehavn.

Og det ser ud til, at sommeren 2021 også vil vise en positiv tendens i forhold til antallet af overnatninger på landets feriedestinationer.

- Det forventes, at danskerne igen i år prioriterer sommerferie i Danmark, også selvom der er bedre muligheder i år for at rejse ud. Danskernes feriehusbookinger ser stærke ud for de kommende måneder, fortæller Kirstine Tolstrup Nielsen, chefkonsulent i Dansk Erhverv.