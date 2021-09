Nordjysk lottomillionær drillede konen: - Hvor mange nuller skal du bruge?

JAMMERBUGT:Der er mange forskellige måder at fortælle, at man har vundet en million.

En mand på godt 60 år fra Jammerbugt Kommune valgte en lidt finurlig en af slagsen.

Først viste han den Lotto kupon, der havde givet en gevinst på 60 kroner, hvilket fik konen til at udbryde: ”Der er alt for få nuller på den kupon”.

Manden fulgte op med at spørge: ”Hvor mange nuller skal du bruge?”. Og så præsenterede han beviset på, at den ene af de to Millionærgarantier, som altid følger med lørdagens Lotto-trækning, altså var vundet af ham.

Så kunne parret juble over gevinsten på en million kroner. På deres helt egen måde.

- Hun blev da lidt rystet, men tog det faktisk ganske roligt. Med stovt nordjysk ro, fortæller vinderen, der blev den første Millionærgaranti-vinder i Jammerbugt Kommune.

- Ja, vi fejrede det da med en god rød bøf og en flaske rødvin. Det var ikke noget med champagne hele natten. Vi har jo stadig en hverdag, understreger han.

Børnene skal overraskes

Men det bliver en hverdag med færre økonomiske bekymringer.

- Vi kommer til at bruge nogle af pengene på at betale af på vores lån, og nu behøver vi ikke længere tænke på at lægge lånet om, lyder det fra den heldige vinder.

Millionærparret har endnu ikke fortalt den glade nyhed om gevinsten til børnene, selv om de også kommer til at få glæde af pengene.

- Vi er ved at undersøge, hvordan vi bedst muligt giver nogle af pengene videre. Når vi har fundet ud af det, så fortæller vi om gevinsten til vores børn. Og så skal vi tale med dem om, hvordan vi også kan give nogle af pengene til vores børnebørn, siger vinderen.