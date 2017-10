Nordjyske fiskere melder hollandsk trawler til politiet

NORDJYLLAND: Der er angiveligt kold luft mellem fiskere fra Thorupstrand og store trawlere fra Holland, der fisker ud for Nordjylland, og det førte tirsdag til en politianmeldelse.

Kort efter kl. 18 fik Nordjyllands Politi anmeldelse fra en fisker i Thorupstrand om, at en hollandsk trawler havde sejlet hen over snurrevod fra en dansk kutter.

- Vi betragter det som en hændelse - en mulig sølovsovertrædelse, som vi nu efterforsker, siger vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Han har p.t. ikke flere detaljer om, hvad der præcist skete, og kan der for heller ikke sige, om den episoden var et hændeligt uheld eller en form for chikane.

Episoden skete ud for Hirtshals.