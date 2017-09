Nu åbner Netto i tidligere Kiwi-bygning

PANDRUP: Torsdag morgen 28. september er discountkæden Netto efter endt ombygning klar til at åbne forretning i den tidligere Kiwi-bygning i Vestkystcentret i Pandrup.

- Vi er sikre på, vi kan drive forretning i Pandrup. Der er i forvejen to butikker med Coop-koncepter, men det er godt at have et alternativ. Desuden ser vi muligheder, når vi kigger på oplandet, siger Jens Willumsgaard, distriktschef for Netto.

Han vil ikke udtale sig om forventet omsætning, men kalder den nye butik for en Netto i mellemstørrelsen, og den får samlet 20 ansatte.

Desuden er Netto i sine ansættelser til de nye butikker på landsplan gået efter at ansætte det tidligere Kiwi-personale, der blev sagt op i forbindelse med, at dagligvarekæden lukkede i foråret.

Således kommer butikschefen for Netto i Pandrup også fra Kiwi.

Bill Andersen har arbejdet i Kiwi i 15 år og var senest butikschef i Kiwi i Hjørring.

Åbningen fejres også af byens øvrige handelsliv, som også åbner klokke otte på denne torsdag.

- Det gør vi for at byde Netto hjertelig velkommen til Pandrup, siger Jens Jørgen Jensen, formand for Pandrup Handel og Erhverv.

- Desuden vil der være flagallé og røde løbere ude foran butikkerne, siger han.