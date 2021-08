Nu coronatester kommune sosu'er på folkeskolerne

JAMMERBUGT:Når William, Isabella og deres klassekammerater bliver podet for corona på deres folkeskole, får de nu følgeskab af Dorthe og Bente fra hjemmeplejen.

Nu, hvor børnene er tilbage fra sommerferie, har Jammerbugt Kommune valgt fortsat at have podere ansat til at teste elever og lærere ude på skolerne, selvom det ikke længere er en påbudt opgave for kommunerne.

Samtidig tilbyder de nu sosu-assistenter og hjælpere ansat i hjemmeplejen at blive testet på skolerne. Det fortæller Helle Nørgaard Pedersen, der er chef for skole- og dagtilbudsområdet.

- Vi har ledig kapacitet hos vores podere på skolerne, så da vi fik en henvendelse fra sundhedsforvaltningen, lå det lige for at hjælpe med det, siger hun.

Corona er en fælles opgave

Hjemmeplejen sparer den tid, de skulle bruge på selvtest i Sundhedsforvaltningen, men det skulle også gerne gøre det at blive testet lettere for den enkelte hjemmeplejer.

- De har fået skemaet for vores podere på skolerne tilsendt og så kan de droppe ind, når det passer på deres rute, forklarer Helle.

Hvor der før har været tydeligere skel mellem de forskellige forvaltningerne i kommunen, har pandemien udvisket det på nogle områder.

- Under corona er det tværfaglige samarbejde virkelig blevet styrket. Det er bare nødvendigt, at vi hjælper hinanden, der hvor vi kan. Dybest set handler det jo om, at corona er en fælles opgave.

Hun understreger, at det ikke vil skabe testkø på den lokale folkeskole, da poderne med hendes ord er enormt effektive.