Nu ejer kommune den jord, den vil bygge ny skole på

Onsdag eftermiddag underskrev landmand Per Bang og borgmester Mogens Christen Gade kontrakten på køb af jorden ved Jetsmark, hvor den nye skole skal bygges. Dermed er der sat punktum for forhandlingerne.

Begge parter er tilfredse med aftalen, efter de sidste forhandlinger er faldet på plads. De er enige om, at jorden, der nu har skiftet ejer, er den bedst egnede til det kommende byggeri.

- Det er glædeligt, at vi er nået til enighed om prisen på jorden. Området er det optimale sted at bygge skolen, det er tæt på Jetsmark Idrætscenter, og det vil skabe mange synergier at bygge den nye skole tæt på idrætsfaciliteterne, fortæller Mogens Christen Gade.

Lokalplan skulle godkendes før de endelige forhandlinger

I november godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplanen for området med det overordnede formål at opføre den nye skole og dermed medvirke til at udvikle og styrke området for borgerne i Kaas, Moseby og Pandrup.

Efterfølgende blev forhandlingerne genoptaget mellem jordbesidder og kommunen med det formål at finde en tilfredsstillende aftale for begge parter. Dermed forløber projektet med skolebyggeriet efter planen.

Skolen opføres i én etape, og første spadestik forventes at blive taget i april 2021. Den nye skole forventes at blive taget i brug ved skolestart 2023.