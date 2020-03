Nu genåbner genbrugspladserne

JAMMERBUGT KOMMUNE: Sundhedsmyndighederne har givet grønt lys for, at genbrugspladserne igen kan åbne.

Derfor genåbner Jammerbugt Kommune sine fire genbrugspladser tirsdag 31. marts. Åbningstiderne bliver udvidet med 40 procent i de første dage, indtil tingene er normaliseret. Det betyder, at der vil være åbent fra klokken 8.00-18.00.

- Vi har hørt fra mange borgere, at de har savnet at kunne køre affald til genbrugspladserne. Derfor er det glædeligt, at vi nu kan åbne genbrugspladserne, siger borgmester Mogens Christen Gade (V).

Jammerbugt Kommune forventer et ekstra pres på genbrugspladserne de første dage. Både fordi genbrugspladserne har været lukket i et par uger, og fordi kommunen er nødt til at begrænse antallet af biler, der må være på genbrugspladsen ad gangen på grund af smitterisiko.

Kan det vente?

For at begrænse længden af bilkøer hen mod genbrugspladserne, beder kommunen borgerne overveje, om turen til genbrugspladsen kan vente til senere, så presset fordeles.

Jammerbugt Kommune ser også gerne, at borgere, der har fri om formiddagen, benytter pladsen tidligt på dagen. Det kan give bedre plads om eftermiddagen til dem, der har været på arbejde.

- Det vigtigste er, at vi alle husker på sundhedsmyndighedernes anbefalinger før, under og efter turen til genbrugspladsen. Hold afstand, brug handsker og kom så få som muligt på genbrugspladsen. Hvis alle viser samfundssind og tolerance, skal vi nok få tingene til at fungere igen, fortæller Mogens Christen Gade.

Bøn til borgerne

Genbrugspladsen i Aabybro er i øjeblikket ved at blive udvidet og moderniseret.

Det betyder, at anlægsarbejderne optager en del af Aabybro Genbrugsplads. Kommunen appellerer derfor til borgerne i Aabybro-området, at de benytter genbrugspladserne i Pandrup eller Brovst i stedet. Der vil bilkøerne være mindre.

Borgerne kan komme af med deres sædvanlige affald på genbrugspladserne - undtagen ting til genbrugsrummet.

For at begrænse kontakten og smitterisikoen, vil der ikke være redskaber som skovle og koste på genbrugspladserne.

Dem skal borgerne selv medbringe, kommunen opfordrer også til, at borgerne bruger handsker.