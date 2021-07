Nu kan du nyde vildmosen uden våde fødder

Overraskende mange dukkede op, da den nye udsigtsplatform ved Damvej i Aabybro blev indviet i slutningen af juni. Der har dog hele tiden været stor lokal opbakning om byggeriet af den arkitekttegnede platform, som er handicapvenlig og inviterer forbipasserende til at nyde udsigten over Store Vildmose uden fare for våde sokker.

Foto: Lars Pauli

- Nogen vil mene, at det her nærmest er kunst, og for andre vil den være en øjebæ. Men det har været interessant at tænke ud af boksen og finde den løsning, der passer bedst ind i naturen. Jeg tror den platform kan blive en slags vartegn for Aaby Vildmose, fortæller Niels Dahlin Lisborg, som er en del af Aage V. Jensens Naturfond, som står bag projektet

Platformen har kostet tre millioner kroner og været i gang siden efteråret. Det er godt givet ud, når udbyttet er en god naturoplevelse uden at gå på kompromis med naturhensyn, mener han.

Udsigt til historiens vingesus

Aaby Mose er den bedst bevarede del af Store Vildmose. Det er en højmose, hvilket giver en helt særlig botanik, og ikke mindst nogle godt bevarede rester fra gamle dage, fortæller en begejstret Niels Dahlin Lisborg.

Foto: Lars Pauli

Lidt kækt kalder han det “Danmarks Pompeji”, på grund af de mange fund, der ligger begravet - ikke under aske som i den italienske pendant, men under konserverende tørv; et historiens vingesus:

- Under mosen ligger rester fra stenalderbopladser. Det har vi set de steder, hvor mosen er blevet dyrket op og kultiveret. Man kan stå deroppe og forestille sig, at søen engang var et stenalderhav, hvor folk har padlet rundt i deres hjemmebyggede både inden havet tørrede ind og mosen tog over, fortæller han.

Foto: Lars Pauli

Håber flere holder ind

Byggeriet er en del af et større projekt, som fonden har lavet i samarbejde med Jammerbugt Kommune. Marianne Skaarup Lindhardt har været begejstret for opmærksomheden omkring mosen. Hun er biolog ved Jammerbugt Kommune, og hun håber at platformen kan invitere flere ind:

- Jeg håber, at der kommer flere ud og kigger. Men også at folk bliver mere bevidste om, hvor fin naturen er herude. Før kom man nemt til at køre forbi, fordi det var en stor vej og der ligesom ikke har været noget at holde ind til, siger hun.

Det er desuden planen at skoleklasser i både Jammerbugt og Brønderslev Kommuner skal få glæde af området og lære mere om den lokale naturarv.

Hun håber, at platformen kan blive genstand for mere information om området i form af plancher og skilte. Et besøgscenter står ikke skrevet i kortene, det gør til gengæld en landskabskikkert, en publikumstæller og med tiden måske et stisystem i kanten af mosen, der giver mulighed for en naturskøn gå- eller cykeltur til Aabybro.