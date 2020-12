Nu må en ny gruppe borgere booke tid til vaccination

JAMMERBUGT:Det nye år bliver kun få døgn gammelt, før en ny gruppe af borgere får tilbudt at blive vaccineret for coronavirus.

Fra begyndelsen af næste uge åbner Region Nordjylland nemlig for booking af tider til coronavaccination for alle borgere i Jammerbugt Kommune, der er 65 år eller ældre, og som modtager personlig pleje og praktisk bistand. Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

Det er endnu usikkert, om man kan booke tid allerede mandag den 4. januar, men i løbet af tirsdag eller onsdag skulle alt være klar til, at man kan bestille sin vaccine.

Det hele afhænger af, hvornår Statens Serum Institut bliver klar med at sætte bookingsystemet op, så det kun er borgere med de rette CPR-numre, som kan bestille tid.

Selve prikket med vaccine vil man formentlig kunne få fra mandag den 11. januar. Vaccinerne fra Moderna, som man vaccineres med, kommer først til landet kort tid forinden.

Beboere og ansatte på plejecentre i Jammerbugt Kommune bliver også tilbudt vaccination i næste uge. Det kommer til at ske fra tirsdag 6. januar.

Jammerbugt Kommune kommer også til at have yderligere fokus på tests. Ud over det 14. dages rul, som al pleje- og sundhedspersonale testes efter, vil personalet på plejecentrene blive testet ekstraordinært lørdag den 2. januar og mandag den 4. januar. Det sker for at sikre smitteopsporing inden vaccinationerne.

Tilbuddet om kviktest i Brovst Hallen udvides også, og dermed kan borgere blive testet uden tidsbestilling både tirsdag 5. januar og onsdag 6. januar.