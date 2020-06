Nu på motorcykel: 29-årig mand er igen anholdt - kun et døgn siden sidst

PANDRUP:Der gik ikke mange timer, før Nordjyllands Politi igen måtte have fat i en 29-årig mand fra Kaas, som lørdag aften - igen, igen - blev anholdt for kørsel i spiritus- og narkopåvirket tilstand.

Nu nåede vi altså til søndag aften. Nærmere præcis klokken 18.30, hvor der indløb en anmeldelse fra Pandrup. Her kørte den 29-årige rundt på en motorcykel, som ikke var indregistreret.

- Vi sendte flere patruljer afsted, som satte efter ham rundt om i Pandrup. Han blev anholdt klokken 20.30 på en mark ved en grusgrav udenfor byen, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Den 29-årige er fradømt sit kørekort, og han har adskillige domme bag sig for lignende kriminalitet. Han skylder at afsone mere end et års fængsel i tidligere domme.

- Lokalbefolkningen i Kaas- og Pandrupområdet kender ham og kontakter os, hver gang han bliver observeret af folk kørende i bil, fortalte vagtchefen til NORDJYSKE søndag morgen.

Og her søndag aften er den 29-årige igen taget med i detentionen. Her skal han igen overnatte.

- Vi har en del ting på ham, og i morgen bliver det juridisk vurderet, om han skal fremstilles i et grundlovsforhør, siger vagtchef Poul Fastergaard.

Vagtchefen oplyser, at man har en stærk formodning om, at den 29-årige er påvirket af narko. Der vil blive udtaget blodprøve.