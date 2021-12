Nu skal Kari være købmand

Der har været handlet og snakket frem og tilbage de forgangne tre år, men nu er det sikkert og vist; Kari Ejstrup Hansen, som mange kender fra iskiosken i Slettestrand, skal være købmand.

1. august overtog hun bygningerne på Hjortdalvej 142, hvor den eksisterende købmand i Hjortdal har hørt hjemme i snart mange år. 1. februar 2022 overtager hun selve købmandsbutikken, som de seneste år har været en mindre andelsvirksomhed, der har lejet sig ind hos den nu tidligere ejerkreds af bygningerne.

6









Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fremadrettet er det Kari Ejstrup Hansen, der ejer hele molevitten.

- Jeg har købt bygningerne, og jeg glæder mig til at drive købmandsbutik, siger Kari Ejstrup Hansen, der går med tankerne om, at det skal være noget mere end bare end en købmand med mælk, ost og smør. Det kommer vi til lidt senere.

Det har taget flere år at få enderne til hænge sammen, så alle kunne se sig selv i aftalen, der er indgået med Kari Ejstrup Hansen.

- Der er har været ni medejere af bygningen, og bestyrelsen for butikken skulle jeg også indgå en aftale med. Det har taget tid. Og så kom der corona, men nu er det hele på plads, siger Kari Ejstrup Hansen, der glæder sig til for alvor at kunne trække i arbejdstøjet.

Hun er gift med Rasmus Ejstrup Hansen, men det bliver hende, der bliver bossen i familiens nye projekt. Rasmus beholder sit fuldtidsjob ved Scott Sport Danmark, og de bliver også ved med at drive iskiosken ved Slettestrand.

Den nuværende bestyrelse for købmandsbutikken med Søren Nielsen, Hjortdal, i spidsen skal bruge de kommende måneder på at afvikle Hjortdal Købmands AMBA’s forretning og overdrage den til Kari Ejstrup Hansen.

- Jeg har et rigtig godt samarbejde med den nuværende bestyrelse, så nu kører det bare, siger hun.

En rigtig landhandel

For hende er det vigtigt, at bevare den lokale købmand i Hjortdal, som fra 1. februar 2022 kommer til at hedde Hjortdal Landhandel.

- Det bliver en forretning med lokale råvarer, et lokalt islæt og så bliver det en butik, der følger med tiden, siger Kari, der godt er klar over, at hun nok ikke bliver millionær af at drive en købmandsbutik i Hjortdal. Mindre kan også gøre det. Og hun tror på idéen.

- Vi vil udvikle butikken, og for mig handler det også om at spille andre, lokale aktører i området gode, siger Kari, der i løbet af de kommende uger begynder på arbejdet med at modernisere butikken.

Når der kommer ny ejer, kommer der også nyt ting til. Sådan er det.

Selve butikken bliver der ændret på her og der - det samme gør de bagvedliggende lokaler. Idéerne er mange, men Kari er ikke helt klar til at løfte sløret for alle planerne endnu. Kun et par stykker af dem.

- Jeg vil gerne have en café her, og så tænker vi også i at etablere et kontorfællesskab, hvor folk kan sidde og arbejde. Jeg tror også, at vi skal have lidt af det tøj, som vi allerede har nede i kiosken, siger hun.

Som sagt har hun en masse planer, og det vil hun gerne fortælle mere om, når det er tid for det.