Nu svinges sparekniven: Borgernær velfærd rammes

JAMMERBUGT:Det bliver med al sandsynlighed ekstra nødvendigt at holde de kommunale udgifter i stram snor fremover.

Det konstaterer borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Chr. Gade (V) i en pressemeddelelse, efter et flertal i økonomiudvalget fredag blev enige om, hvor der skal findes besparelser i 2023-budgettet.

Kommunen sendte tidligere i januar et sparekatalog i høring. Oven på høringsperioden er der nogle spareforslag, der er taget ud af den endelige aftale. Ifølge pressemeddelelsen er det især på børne/unge og seniorområdet.

Ikke desto mindre har det stadig været nødvendigt at finde besparelser i et allerede fastlagt budget, og de er primært hentet på beskæftigelsesområdet, det specialiserede område og normalområdet.

Baggrunden for besparelserne er store overskridelser af budgettet i 2022.

Ifølge borgmesteren har det ikke været nogen nem proces.

- Generelt er alle landets kommuner under et voldsomt økonomisk pres – især på driften, fordi der bliver flere ældre med behov for hjælp, flere mennesker med et handicap og flere børn med udfordringer. Når der så oveni købet bliver færre penge fra staten på grund af behovet for en massiv tilførsel af helt nødvendige ressourcer på det forsvarspolitiske område, ja så vil det kunne mærkes rundt om i kommunerne, siger borgmesteren og forklarer, at udvalget er både kede af og ærgerlige over, man nu kommer til at skuffe både borgere og ansatte.

Selvom politikerne ifølge borgmesteren har sænket anlægsudgifterne de senere år, bliver den borgernære velfærd også ramt.

Ud over de konkrete besparelser i 2023-budgettet er flertallet også enige om, at der i foråret skal kigges på den overordnede struktur og organisering i forvaltningerne.

Flertallets indstilling skal formelt vedtages af kommunalbestyrelsen på deres næste møde 1. februar.