Ny bog af lokal forfatter: Hvor skal sjælen bo?

FJERRITSLEV:En sjæl har forladt den døde krop på hospice i Aalborg og er blevet hjemløs.

Den summer af sted til hospitalets fødegang, hvor den skal udvælge sin nye familie og dermed rammerne for sit næste liv.

Der er seks fødende på gangen denne aften og nat. Hver med sin unikke situation. Sygdom, vold, ulykker, dyb kærlighed, svigt og meget mere. Sjælen undersøger - med sin evne til at se både tilbage og frem i tiden - disse seks muligheder, og har kun den korte nat til at beslutte sig.

De skæbner, sjælen får mulighed for at vælge imellem, udfordrer idéen om hvilke liv, der er værd at leve...

Adskillige etiske aspekter

Sådan kan et ultrakort resume af Grit Niklassons nye bog ”Sjælenat” lyde.

Hun skrev i 2014 ph.d.-afhandlingen, ”At være gravid - kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav”.

Det var en analyse af, hvilke samfundsmæssige og kulturelle påvirkninger, der har betydning for den dannelsesproces, kvinder gennemgår i løbet af en graviditet.

Og der var adskillige etiske aspekter i de problematikker, der blev behandlet i afhandlingen, som forfatteren reflekterede videre over.

For eksempel: Kan et handicap også være en gave? Hvad sker, når et barn i bund og grund er uvelkomment? Hvad betyder det for barnet hvilken familie, det fødes ind i? Hvilke liv er værd at leve?

Roman kan nå bredere ud

Hun er således blevet inspireret af sin forskning til at skrive en roman om det uforudsigelige og de mange svære valg, som forældreskabet indebærer.

For dels kan hun godt lide at skrive fiktion, og en roman kan også nå bredere ud end forskningsartikler og rapporter.

- ”Sjælenat” er skrevet for at dykke dybere ned i disse dilemmaer, og i fiktionens verden får man jo lov til at prøve forskellige scenarier af. Jeg har skrevet bogen, fordi jeg synes det er vigtigt, at man tænker mere over de spørgsmål, som den rejser. Eksempelvis når et par får at vide, at deres barn vil blive født med et alvorligt handicap, og de skal tage stilling til om de vil have barnet eller ej. Også noget om, at det ikke altid er lykken at få et barn. For det kan medføre voldsomme rystelser i privatlivet, og der kan opstå tanker, som man ikke kunne forestille sig inden, siger Grit Niklasson.

Ubehagelige beskeder

Hendes baggrund som jordemoder og forsker har haft stor betydning for bogens vinkel på dilemmaerne og på det etiske og praktiske i forbindelse med disse.

- Jeg har oplevet i min tid som jordemoder at skulle give kommende forældre rigtig ubehagelige beskeder og også set virkelig svære valg blive truffet. Hvordan kan man for eksempel allerbedst forberede et forældrepar på, at det lille barn, der blev født for et sekund siden, ikke ser ud som alle andre - at der er noget, scanningerne ikke viste, spørger hun.

Grit Niklasson har en fortid som jordemoder, socialrådgiver, pædagog, cand. scient. soc. og ph.d. i sociologi.

Romanen ”Sjælenat” tilhører genren magisk realisme og udkommer 18. juni.