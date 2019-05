Ny chef i Jammerbugt: Skal stå i spidsen for 3.000 ansatte

JAMMERBUGT: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ny kommunaldirektør i Jammerbugt Kommune bliver Holger Spangsberg. Han tiltræder 15. juni 2019.

48-årige Holger Spangsberg, der har syv års erfaring fra toplederstillinger i Gribskov og Fredericia Kommuner, bliver leder af Jammerbugt Kommunes cirka 3.000 ansatte.

- I Kommunalbestyrelsen ser vi frem til at byde Holger Spangsberg velkommen. Vi får en erfaren topleder med et veludviklet politisk blik. Med erfaringer som bindeled mellem det politiske og administrative niveau, kan han samle organisationen og fortsætte Jammerbugt Kommunes udvikling. Jeg ser frem til et tæt samarbejde med Holger Spangsberg, siger borgmester Mogens Christen Gade i en pressemeddelelse.

Forventningerne til jobbet som kommunaldirektør i Jammerbugt Kommune er også store hos Holger Spangsberg selv. Han ser frem til - i fællesskab med Kommunalbestyrelsen og administrationen - at arbejde videre med at udvikle kommunen til gavn for borgerne og erhvervslivet.

- Jammerbugt Kommune er en velfungerende kommune med politisk stabilitet. Jeg ser blandt andet frem til at samarbejde om at opnå kommunens ambitiøse mål med at få folkeskolen i top 20, udviklingen af centerbyerne og landdistrikterne, øget bosætning, en ny sundhedspolitik og at få flere arbejdspladser til kommunen, fortæller Holger Spangsberg.

Det er en kandidat med stor kommunal erfaring, der bliver kommunaldirektør i Jammerbugt Kommune. Holger Spangsberg har været kommunaldirektør i fire år i Gribskov Kommune. Inden da har han været direktør for Teknik, Miljø og Erhverv i Fredericia Kommune og chef for sekretariatsfunktioner i Københavns Kommune inden for børne- og ungeforvaltningen samt teknik- og miljøforvaltningen.

Holger Spangsberg er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet i 2000 og har supplerende ledelsesuddannelser fra CBS.