Ny ejer af nordjysk hotel: - Folk tror, at det er en aprilsnar

SLETTESTRAND:- Folk er nærmest helt i chok. Selvfølgelig får jeg mange lykønskninger, men jeg tror ikke, at alle kan forstå det. De kigger jo nærmest bare på én og tænker: "Hvad?".

Sådan lyder det fra Helle Petersen, som har købt Rønnes Hotel i Slettestrand.

Reaktionerne fra folk skyldes især coronanedlukningen og de restriktioner, der præger branchen. Og så har Helle Petersen jo allerede "lidt" at se til. For siden 2017 har hun drevet Hotel Klitrosen få skridt fra Rønnes Hotel. Så hvordan i alverden kan hun finde på at overtage et konkursramt hotel?

- Det er jo en god, stabil forretning. Så det er rigtig ærgerligt, at coronaen har knækket nakken på driftsselskabet bag. Jeg ved, at det er en mærkelig tid for branchen at gøre det her, men jeg tror, at vi er så tæt på målstregen nu, at det kun kan blive godt, siger Helle Petersen.

Hun henviser til, at flere og flere bliver vaccineret, ligesom der snart lempes på coronarestriktionerne for blandt andet restauranter.

Én ting var dog meget magtpåliggende for hende, da hun skulle overtage Rønnes Hotel fra Lars Mouritzen, som har ejet det siden 2014.

- Jeg sagde til Lars i går, at det jo er 1. april i dag. Så der skulle stå, at jeg har overtaget 31. marts, for det skal jo ikke fremstå som en aprilsnar, lyder det med et latterudbrud fra Helle Petersen med henvisning til, at overtagelsen af Rønnes Hotel officielt blev meddelt i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

Det er en kæmpe opgave, hun står overfor, selvom det kun er Klitrosen, der holder åbent lige nu. Omkring 7. maj ventes Rønnes Hotel at kunne genåbne, og der er fordele ved at stå for driften af dem begge:

- Vi har begge rigtig mange ophold i pakker og meget det samme men også noget forskelligt. Så sammen har vi den brede palette og står stærkt med samhandel og storindkøb, hvor vi kan opnå besparelser. Alene der kommer vi langt, og også med kokke, tjenere og produktion af mad. Og i forvejen deler vi jo værelser på kryds og tværs, så jeg kan kun se fordele, siger Helle Petersen.

Hun forsikrer i øvrigt, at alle reservationer af værelser og selskaber på Rønnes Hotel står ved magt. I den kommende tid vil alle kunder med reservationer blive kontaktet.

- Men de kan altså tage det ganske roligt, lyder det fra den nye hotelejer.

Rønnes Hotel har 63 dobbeltværelser samt flere sale og restaurant.