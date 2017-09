Ny Jetsmark-skytte tager mesterskab

SKEETKYDNING: I august fik Jetsmark Sogns Jagtforening en junioreuropamester i skeetskydning, da Johan Birklykke skød sig til en førsteplads. Men i dag blev det en anden Jetsmark-skytte, der triumferede.

Emil Petersen, som fik bronze ved EM, blev nemlig verdensmester i skeetskydning for juniorer, som afholdes i Moskva.

Han gik i finalen som nummer seks og nappede lige akkurat finalepladsen i en shoot-off. Men det gik helt anderledes i selve finalen, hvor tidligere resultater nulstilles.

- Jeg er ovenud lykkelig for min præstation i dag. Det er den fedeste følelse at kunne kalde sig selv for verdensmester, og at alle de timers hård træning giver pote, siger Emil Petersen i en pressemeddelelse.

Europamesteren Johan Birklykke fulgte næsten Emil Petersen i finalen, men det glippede.