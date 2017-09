Ny kommunaldirektør fundet

JAMMERBUGT: Så er der fundet en afløser for kommunaldirektøren i Jammerbugt Kommune, Henrik Hartmann Jensen, som til oktober skal være sekretariatsleder for Business Region North Denmark.

Den nye kommunaldirektør bliver Bjarne Grøn. Han tiltræder stillingen 1. november, oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

På et ekstraordinært møde torsdag besluttede en enig kommunalbestyrelse, at den 52-årige Bjarne Grøn skal stå i spidsen for kommunen og dermed de 3000 ansatte.

- Jeg er glad for, at en enig kommunalbestyrelse har valgt at ansætte Bjarne Grøn. Vi er overbeviste om, at vi med Bjarne Grøn får en kvalificeret og engageret kommunaldirektør, der kan samle organisationen på kryds og tværs i Jammerbugt Kommunes fortsatte udvikling. Jeg ser personligt frem til et tæt samarbejde med Bjarne, siger borgmester Mogens Gade (V).

Den nye topchef kommer fra jobbet som direktør for Nordjyllands Beredskab I/S. Han er uddannet Cand. Oecon. fra Aarhus Universitet og har fra 1999 til 2015 været ansat i KMD - blandt andet som projektchef, udviklingsdirektør og senest direktør.

Selv ser han frem til at møde medarbejdere og politikere i Jammerbugt Kommune:

- Jeg glæder mig til at starte i et spændende job i en spændende kommune, der er i en positiv udvikling, siger Bjarne Grøn.

Privat bor han med Dorete Bendixen i Aalborg og er far til tre drenge på 16, 18 og 20 år. Fritiden bruges på motionsløb, rejser, guitarspil og samvær med familie og venner.