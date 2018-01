Ny nordjysk attraktion: Kæmpe aktivitetspark

HUNE: En næsten 10 hektar stor aktivitetspark ved indkørslen til Hune ved Blokhus har været på tegnebrættet siden 2013. Parken henvender sig især til familier med større børn og teenagere, både lokale og gæster, der holder af at være aktive og konkurrere under åben himmel.

Parken, der skal ligge på sydsiden af landevejen lige før den første rundkørsel i Hune, får et væld af aktiviteter. Vartegnet bliver en kabelbane for wakeboarding, hvor gæsterne kan prøve balancen af på en godt 10.000 kvadratmeter stor sø. Parken kommer derudover blandt andet til at rumme et skateboardområde, en rulleskøjtebane, en 5000 kvadratmeter stor sø med svævebane og water ropes område, en klatrevæg og et parkour-område samt stier til mountaninbike, rulleskøjter og segways.

- Når beplantningen er groet til, skal stemningen gerne være sådan lidt Central Park-agtig. Det skal være et sted, hvor de unge hænger ud, og der er gratis adgang for alle. Det eneste, man skal betale for, er at bruge wakeboard-banen, fortæller Palle Holmbech, der sidder i Blokhus-fondens bestyrelse og er en af idémændene bag parken.

Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade (V), er begejstret over idéen.

- Det er et knaldhamrende spændende projekt, siger han.

Den lokale ungdom må dog væbne sig med tålmodighed, for parken bliver formentlig ikke til noget før i 2019.