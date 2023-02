Ny restaurant på vej til populær badeby: Klar inden påske

BLOKHUS:Trods to travle sæsoner i Blokhus meldte ejerne af Café Peace ud i efteråret, at restauranten ikke ville vende tilbage den kommende sæson.

Snakken er derfor gået i byen på, hvad der i stedet skulle ind i de kendte lokaler på en af byens bedste placeringer.

Det er faldet på plads nu.

Restauranten skal fremover forpagtes af Jochen Elsner, der vil åbne restauranten Kanceligaarden Café og Brasserie i lokalerne.

- Jeg er glad for at få fingrene i restaurationen i Blokhus. Jeg har tidligere arbejdet 7-8 år i Blokhus og ser meget frem til at vende tilbage til byen, som er i en fantastisk udvikling, siger Jochen Elsner i en pressemeddelelse.

I modsætning til Café Peace, der var en sæsonrestaurant, har den nye forpagter planer om at udvide åbningsperioden i den populære by på vestkysten.

- Kancelligaarden Café & Brasserie skal både være de lokale og turisternes foretrukne spisested i Blokhus. Placeringen er perfekt, og er man på torvet i Blokhus, er det umuligt ikke at få øje på den store, flotte og historiske bygning. Der er god plads til gæster, både indendørs og udendørs, og derfor er det også planen, at holde åbent hele året.

Bortforpagteren og ejer af Café Peace, Anne Kønig, har været glad for, de seneste to år i Blokhus, hvor der har været nok at se til.

Men hun forklarer i pressemeddelelsen, at de nu vil fokusere på caféen i Aalborg.

- Jeg er glad for, at det bliver Jochen, der bliver den nye forpagter. Han har den erfaring, det kræver at drive en restaurant, hvor der skal løbes stærkt – specielt i sommermånederne. Jeg glæder mig på byens vegne over, at restauranten nu vil være åben nærmest hele året rundt.

Ifølge pressemeddelelsen vil restauranten åbne snarest muligt, så man er helt klar til påsken.