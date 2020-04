Ny skole bygges på bronzealder-bygning

JETSMARK:De seneste tre uger har Nordjyllands Historiske Museum lavet forundersøgelse af grunden i Jetsmark, hvor det nye Skolecenter Jetsmark skal ligge.

En gravemaskine har skrællet et lag jord af i striber, og herefter har arkæologer undersøgt den fritlagte jord.

Det er i det arbejde, at der er fundet spor efter bebyggelse fra flere perioder i oldtid og middelalderen.

I forundersøgelserne er der under jorden dukket spor op efter en bygning fra bronzealderen med velbevarede vægstolper, en mulig grav fra romersk jernalder, grubehuse og andre bygninger fra yngre jernalder eller vikingetiden og to bygninger fra middelalderen.

Spadestik til tiden

Der vil derfor skulle ske en egentlig udgravning af de områder, hvor fundene er sket. Denne udgravning forventes afsluttet i slutningen af 2020.

Tegning af et grubehus.

Mens første spadestik til den kommende skole er planlagt til 1. april 2021.

- Inden udgravningerne gik i gang, vidste vi godt, at der tidligere var fundet levn fra fortiden på de omkringliggende arealer. Derfor var vi klar over, at der var sandsynlighed for, at arkæologerne ville gøre fund også på dette areal. Netop derfor bad vi arkæologerne om at lave en forundersøgelse, så hurtigt som muligt, efter vi erhvervede jorden. Det betyder, at vi med al sandsynlighed kan holde tidsplanen for byggeriet af skolen, siger borgmester Mogens Christen Gade (V).

Et fint lille spænde fra vikingetiden.

Kommunen har af samme årsag bedt Historisk Museum om at igangsætte de indledende undersøgelser, så udgravningen kan komme i gang hurtigst muligt.

Udgravningen får ikke betydning for den skaterbane, som frivillige har søgt og fået midler til at anlægge på skolegrunden i juli/august i år.

Området, hvor skaterbanen skal ligge, er nemlig ikke omfattet af udgravningen.