Ny skole har fået en million kroner ekstra til legeplads

JETSMARK:Det er en julegave af de helt store, som Skolecenter Jetsmark har hentet hjem fra Nordea Fonden, der netop har bevilget en million kroner fra puljen ”Mere udeliv i SFO og klub”.

- Der er allerede afsat penge i budgettet til en legeplads, men denne bevilling betyder, at skolens legeplads bliver endnu bedre, siger Susanne Møller Jensen (S), som er formand for Børne- og Familieudvalget.

Eleverne har været involveret i ansøgningen, hvor de har arbejdet med ønsker til skolens uderum, der skal supplere den klassiske legeplads. Det er resulteret i tre overordnede temaer: Rum til ro, Rum til at ”makke” og eksperimentere samt Fede bevægelsesmuligheder.

Der skal blandt andet etableres en opdagelsesbane i form af en junglesti, som skal sno sig gennem legepladsen og store aktivitetsområder, som indeholder mooncarbane, multibane, ”byggeplads” mv.

I forbindelse med opdagelsesstien er der lavet rum til ro i form af hængekøjer, "bølgebænk" og andre ”rum”, hvor det er muligt at slappe af, gemme sig og dyrke de små fællesskaber. Desuden vil der blive etableret en bålhytte med plads til aktiviteter.

Omkring 600 børn får deres gang i de nye rammer fra skoleåret 2023. Foto: Bente Poder

Tankerne bag og børnenes værdifulde input har været med til at sikre, at Nordea Fonden har valgt at bevillige det maksimale beløb til Skolecenter Jetsmark, oplyser Susanne Møller Jensen.

- En million kroner ekstra til en legeplads er noget, der batter, og jeg glæder mig over, at vi har fået alle de her penge til udendørsaktiviteter. Men jeg kan heller ikke lade være med at glæde mig over, at det er et projekt, som børnene selv har været med til at udforme, og jeg håber, at deres ønsker og forventninger bliver indfriet, siger hun.

Susanne Møller Jensen oplyser, at der vil blive etableret en byggeplads på legepladsen, hvor børnene har mulighed for eksempelvis at bygge og lave mindre eller større projekter.

- Vi ønsker, at vores børn i SFO’en og i skoletiden i al almindelighed bevarer deres nysgerrighed. Det understøtter vi gennem et fokus på aktiviteter, hvor der er rum til at eksperimentere, konstruere og udvikle.

Byggeriet af det nye Skolecenter Jetsmark ventes færdigt primo maj, og de omkring 600 skolebørn kan dermed tage hul på et nyt skoleår i spritnye og moderne rammer.