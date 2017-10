Nye grunde i Biersted

BIERSTED: De efterhånden flere år gamle ønsker om nye byggegrunde i Biersted i Jammerbugt Kommune ser nu ud til endelig at blive til noget. En lokalplan, der omfatter 30.000 kvadratmeter, har begyndt sin vej gennem det kommunale system.

Området ligger i den sydlige del af Biersted. Det afgrænses mod nord af Teglværksvej, mod vest af Haldagervej og et regnvandsbassin, mod syd af Banestien og mod øst af landbrugsarealer og boligerne ved Stationsvej.

På den del af området, der ligger ud mod Haldagervej, ligger en nu lukket børnehave. Grunden var i spil til at lægge jord til en ny købmandsbutik, da en række Biersted-borgere i et års tid arbejdede med planer om at bygge en ny købmandsbutik, efter at den gamle brændte i 2014.

Men borgerne blev overhalet indenom, da nye folk genopbyggede den gamle købmandsbutik.

Med lokalplanen ønsker Jammerbugt Kommune at få sat fut i byudviklingen i Biersted.

- Der er behov for byggegrunde i Biersted, og nu vil vi have sat skub i udviklingen, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Jens Christian Golding (S).

Opdelt i tre områder

Det område, der er omfattet af lokalplanen, er opdelt i tre. I område 1, der strækker sig fra Haldagervej mod sydøst, og hvor den tomme børnehave ligger, kan der bygges tre parcelhuse eller ni rækkehuse. Der kan også bygges en kombination af de to boligtyper.

I område 2, der ligger nord for Banestien og strækker sig op til område 1, skal der udstykkes grunde til 18 parcelhuse. Ved siden af ligger område 3, og her bliver der plads til maksimalt 20 rækkehusbebyggelser. Alternativt kan der i dette delområde opføres seks parcelhuse.

Adgangen til det nye boligområde skal ske ad en ny vej med korte sideveje fra Haldagervej mod sydøst. Der, hvor den nye vej stopper, skal der laves en stiforbindelse til Banestien syd for lokalplanområdet.

Lokalplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen på dennes møde 12. oktober. Derefter skal planen i offentlig høring i otte uger.