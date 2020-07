Nyt liv til fiskesøen i Gøttrup: Tonsvis af fisk tilført og styr på de grønne områder

GØTTRUP:I Gøttrup kan man bryste sig af at have en af Danmarks største fiskesøer.

Nye forpagtere har taget over fra 1. juli, og den tidligere Gøttrup Fiskepark hedder nu Gøttrup Put & Take og står nu skarpere end den har gjort længe.

Den daglige drift står de to lokale lystfiskere for, Søren Slot Larsen og Rasmus Larsen, og det holdt hårdt i ugerne op til genåbningen.

- Der skulle shines en del op. Siv og græs rundt om og i søen skulle fjernes. Så har vi sat nye borde og bænke op, siger Rasmus Slot Larsen

- Det var tre ret hektiske uger op til åbningen, siger Søren Larsen og fortsætter:

- Vi ved, hvad og hvordan vi vil have det, for vi er selv lystfiskere og har været det i mange år

Fyldt med fisk

Fiskesøen i Gøttrup er fyldt med ørreder af forskellig art, og ud over at søen har fået en kæmpe overhaling, så er der også sat rigeligt med fisk ud.

- Det trækker folk til, når de kan se, der er fisk. Så er det jo deres egen skyld, hvis de ikke fanger noget, siger Søren Larsen med et grin.

Op til åbningen af søen 1. juli blev der sat et ton fisk ud, og siden åbningen er der sat næsten to ton fisk ud i alt. Hver uge bliver der tilføjet nye ørreder til søen, så de håber på, at der kommer mange gæster hjem med en fangst.

En park for byen

Både Rasmus Slot Larsen og Søren Larsen er kommet i Gøttrup fiskepark siden de var små. Så de er glade for, at de er med til at bringe søen up-to-date igen og se, at man lystfiskere indtager søen.

- Det er ren hobby for os, vi har arbejde ved siden af også. Vi er glade for at kunne hjælpe med at lave et godt sted for lystfiskere, siger Rasmus Slot Larsen.

Allerede fra første åbningsdag var der run på, og der nåede i løbet af de første 14 dage omtrent 1400 gæster forbi søen.

- Vi er meget positive ovenpå åbningen. Den første gæst kom flere timer, før vi åbnede og holdt i kø for at komme ind, siger Rasmus Slot Larsen.

Desuden må man også gerne bare besøge søen uden at smide en krog i vandet. Det gør mange lokale, og der har været stor ros for hvad, der er sket med området.

Rasmus Larsen og Søren Slot Larsen bruger mange timer på fiskesøen, men der bliver heldigvis også tid til, at de selv kan kaste snøren ud ind imellem. Foto: Henrik Bo

- Det har jo været vores barndoms fiskesø, så vi er glade for, hvordan det er blevet. Jeg synes jo også selv, at det er bedre at slæbe børn med herud, end de bare sidder foran computer hele tiden, siger Rasmus Slot Larsen med et smil og fortsætter:

- De lokale bakker os op og har rost det, så det er vi meget glade for. Der har også været mange forbi for at hjælpe, før vi åbnede op, siger Rasmus Slot Larsen.

De lokale har også fået mulighed for at hente en is og en sodavand ved søen, og det er ifølge Rasmus og Søren populært blandt de lokale, at der nu er kommet mulighed for lidt nedkøling i sommervarmen ved søen.

Tredje fiskesø i landet

Bag forpagtningen af fiskesøen i Gøttrup står Dennis Horn og konen Trine Hedegaard Nielsen.

Søen i Gøttrup er den tredje i rækken, og de forpagtede den første sø i Himmerland i 2017, da de overtog den tidligere Søttrup Fiskesø, der er nu er Vesthimmerlands Put & Take. Siden er der kommet en sø til ved Grønbæk ved Silkeborg og nu også søen i Gøttrup.

- Den korte historie er, at jeg møder kæreste for fire et halvt år siden. Hun havde aldrig prøvet at fiskealdrig prøvet at fiske. Efter et halvt år havde hun stadig ikke fanget noget, siger Dennis Horn og fortsætter:

- En lørdag med regnvejr fisker vi hele dagen og jeg fanger otte fisk, men Trine fanger ikke noget. Hun sagde så, at hun tager aldrig ud og fisker igen, før jeg har min egen fiskesø, og to dage efter havde hun købt vores første fiskesø, lyder det med et grin.

Nødvendigt med lokale folk

De to daglige ledere af søen i Gøttrup, Rasmus Slot Larsen og Søren Larsen, kendte Dennis Horn fra søen i Himmerland, hvor de ofte kom og fiskede.

Da han fandt ud af, at der var mulighed for at forpagte fiskesøen i Gøttrup slog han hurtigt til, og hev fat i de to lystfiskere for at høre om, de ikke ville være med til projektet.

Selv hvis man ikke fisker, så er man velkommen til at gå en tur rundt om søen. Mange lokale kommer i området, og de har ifølge Søren og Rasmus været glade for at se, at søen er blevet shinet op. Foto: Henrik Bo

- Det er umulig at drive en fiskesø, hvis man ikke er tilstede, så vi sørger altid for at alliere os med lokale, som kan stå for den daglige drift, og så står vi for administrationen, siger Dennis Horn.

Planen er, at søen i Gøttrup ikke bliver den sidste, og Dennis Horn har et mål om, at han gerne skulle drive 10 fiskesøer i Danmark på sigt.

Gøttrup Put & Take har åbent i sommerperioden fra 04.00-24.00 og fra 06.00-22.00 i vinterperioden. Der er mulighed for natfiskeri efter aftale. Fiskekort købes i huset ved søen, hvor der også er toiletadgang.