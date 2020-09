Nyt smittetilfælde: 236 elever og 40 lærere hjemsendt

AABYBRO:En elev er blevet konstateret smittet med corona-virus og det har fået Aabybro Efterskole til at hjemsende samtlige elever og lærere.

Det fortæller forstander Thorsten Matthiesen til NORDJYSKE.

- Vi har en elev, som er testet positiv, og derfor sender vi alle 236 elever og 40 medarbejdere hjem, siger Thorsten Matthiesen.

Han beskriver forløbet som forholdsvis udramatisk, og beslutningen om at sende alle elever og medarbejdere hjem er taget efter at han har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den smittede elev har ikke været på skolen de seneste dage, men forstanderen vil alligevel ikke tage nogen chancer.

- Vi gør det her ud fra et forsigtighedsprincip, siger han.

Skolen skal nu til at planlægge hjemmeundervisning fra på mandag, og så forventer de, at elever og medarbejdere begynder at møde ind drypvis i takt med, at de modtager et negativt testsvar.

- Det er interessant for os, for vi har lavet procedurer for, hvordan vi skal håndtere det, når en elev bliver smittet, men ikke for hvordan opstarten skal forløbe, siger Thorsten Matthiesen.

- Alle elever får jo ikke svar samtidig - og fordi vi gerne vil minimere vores nedlukningsperiode, så skal vi finde ud af, hvordan vi kan starte op med halvdelen af eleverne på skolen og resten hjemme.

De elever, som har været tættest på den smittede elev, skal fremvise to negative testsvar, før de må møde op på skolen igen. De øvrige elever og lærere skal kun testes én gang.